Video Nicușor Dan invită mediul privat să propună proiecte de lege și soluții concrete. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român”

nicusor dan summit digitalizare
Nicușor Dan la Summitul pentru guvernanță digitală 2025. Captură foto canal YouTube al Administrației Prezidențiale
Din articol
„Digitalizarea nu e un scop în sine, ci despre a da timp oamenilor” „Corupția, una din preocupările principale ale românilor” „Inteligența artificială o să devină esențială. Suntem obligați să ne aliniem” Combaterea dezinformării și securitatea cibernetică

Nicușor Dan a declarat, marți, că mediul privat ar trebuie să elaboreze proiecte de lege și soluții concrete pentru a ajuta în procesul de digitalizare a statului. Președintele a susținut că statul mai are doi ani până când va avea capacitatea să vină cu proiecte funcționale. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”, a adăugat șeful statului.

„Din nou, ce lipsește este colaborarea dintre toate aceste structuri, și - repet ce am spus în urmă cu două-trei săptămâni la un alt forum de afaceri - în primul rând, felicit Institutul pentru raport, dar până când statul acesta o să fie în stare să asimileze idei și să le transforme în proiecte - estimez doi ani din momentul acesta - vă încurajez pe cei din privat să veniți cu procese deja elaborate, analize deja elaborate, proiecte de acte normative deja scrise pentru a câștiga timp”, a afirmat Nicușor Dan, marți la Summitul pentru guvernanță digitală 2025.

„Vă asigur că voință există la toate nivelurile, încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm. (...) Sunt sigur că o să ajungem acolo unde ne dorim, avem voința asta. În cât timp, depinde de noi toți”, a continuat el.

Nicușor Dan consideră că organizarea Summitului pentru guvernanță digitală 2025 în România este „un mesaj pe care vrem să-l dăm administrației și tuturor celor care sunt implicați în acest fenomen”.

El a salutat prezența la București a președintelui Toomas Hendrik Ilves din Estonia, pentru că „este o țară care a demonstrat că poate prin tehnologie să se apropie de cetățeni, să câștige timp și pentru ei, și pentru economie”.

„Digitalizarea nu e un scop în sine, ci despre a da timp oamenilor”

Șeful statului a vorbit despre beneficiile digitalizării.

„Vorbind de digitalizare, nu este un scop în sine, ci, exact cum am spus, este despre a da timp oamenilor, a da timp economiei, a da timp românilor din diaspora, și a da un instrument statului într-o competiție care devine tot mai dură. Am văzut raportul Edge Institute. Din nou, ar fi fost mai interesant să avem un raport al statului, dar e bine când privatul vine să compenseze. Și el spune în esență că avem voință, avem strategii, avem legislație, dar ele nu sunt puse împreună. Pe scurt, ăsta este rezultatul. Și, din această fragmentare, evident că nu putem să ajungem prea departe, și discuția de azi este un prim pas pentru a vedea cum putem să punem împreună și cum putem să structurăm aceste eforturi comune”, a explicat Nicușor Dan.

„Corupția, una din preocupările principale ale românilor”

Acesta a reamintit de corupție, una din„ principalele îngrijorări ale românilor” și despre cum incapacitează funcționarul român și administrația din țara noastră.

„Foarte scurt, care sunt beneficiile transformării digitale? O administrație, cum am spus, care dă timp oamenilor și economiei, o administrație care dă timp oamenilor din diaspora, care nu mai trebuie să se ducă să caute consulatul cel mai apropiat. Corupția, pentru că este una din preocupările principale ale românilor. Corupția vine în mare parte din posibilitatea funcționarului de a lua o plajă largă de decizii. În momentul în care, prin digitalizare, ajungem să structurăm procesul, această acțiune a funcționarilor devine mai restrânsă și fenomenul de corupție se restrânge și el. Evaziunea fiscală, același lucru”, a mai spus el.

„Inteligența artificială o să devină esențială. Suntem obligați să ne aliniem”

Alt subiect deschis de șeful statului a fost cel legat de inteligența artificială.

„Inteligența artificială, aici este un subiect de care o să tot vorbim, și, pe scurt, pe măsură ce viteza crește - e un principiu de fizică sau de matematică - pe măsură ce viteza crește, timpul pe care tu îl pierzi în a nu te moderniza produce un decalaj mai mare decât îl producea acum 20 de ani sau acum 100 de ani. Inteligența artificială o să devină esențială în anii care urmează, și atunci suntem obligați să ne aliniem, să ne dezvoltăm și, din fericire, așa cum s-a spus, avem niște atuuri pe care, dacă vom reuși să colaborăm, o să reușim să le fructificăm”, a declarat președintele României.

Combaterea dezinformării și securitatea cibernetică

Președintele Nicușor Dan a adus în discuție și importanța combaterii dezinformării și asigurării securității cibernetice, două mecanisme esențiale pentru orice democrație.

„Securitatea cibernetică, de asemenea - securitatea s-a schimbat la nivel global, și partea hibridă a devenit esențială. Războaiele se desfășoară și în spațiul cibernetic, și atunci un stat care trebuie să-și apere suveranitatea trebuie să o facă în spațiul cibernetic.

Dezinformarea - am văzut deja și vedem. Avem o campanie chiar zilele astea, și o vedem și acum și, din nou, nu mai este o problemă electorală de cine câștigă dintre niște competitori, e o chestiune care ține chiar de democrație însăși, de încrederea în mecanisme democratice, și aici, din nou, statul trebuie să-și dezvolte acele instrumente care să garanteze o democrație în comunicarea sa, în comunicarea online a oamenilor și a actorilor. În concluzie, avem o necesitate, avem voință pe mai multe paliere, avem competențe pe mai multe paliere”, a conchis el.

Editor : Ana Petrescu

