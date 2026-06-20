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Nicușor Dan, la Istanbul: Trăim momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă

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Nicușor Dan și Recep Erdogan, la Istanbul.
Nicușor Dan și Recep Erdogan, la Istanbul. Foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, la Istanbul, că „trăim momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă”. Șeful statului a evidențiat parteneriatul solid dintre România și Turcia și cooperarea dintre cele două țări în cadrul NATO.

„E un moment important în evoluţia şi modernizarea forţelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei 'Contraamiral August Roman'. Această navă va întări contribuţia României la securitatea regională şi la îndeplinirea angajamentelor pe care România şi le-a asumat în cadrul Alianţei Nord-Atlantice

Domnule preşedinte, parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid. Trăim în plan internaţional momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă. Şi vreau să vă mulţumesc pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate, vreau să menţionez operaţiunile comune desfăşurate împreună cu Turcia şi Bulgaria în Marea Neagră, pe partea de minare, să vă mulţumesc pentru participarea Turciei la  operaţiune de poliţie aeriană în România şi pentru colaborarea noastră strânsă în interiorul Alianţei Nord-Atlantice", a declarat șeful statului, la Istanbul. 

„Ne dorim cu toţii şi vă urez succes în organizarea summit-ului NATO de la Ankara. Va fi un moment important pentru Alianţă. Trebuie să mergem înainte cu angajamentele pe care ni le-am asumat cu toţii la Haga, Şi nu este vorba doar despre partea financiară, este vorba de a transforma această suplimentare financiară în echipamente”, a mai afirmat Nicușor Dan. 

„Şi aici cred că relaţia, contactele pe care le avem deja în zona de industrie militară sunt importante. Există oportunităţi importante de producţie militară comună între Turcia şi România şi îmi doresc ca interacţiunea noastre viitoare şi vizita dumneavoastră aşteptată în România să materializeze aceste oportunităţi", a mai subliniat preşedintele.

Editor : C.S.

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