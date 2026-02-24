Live TV

Nicușor Dan s-a întâlnit cu Ilie Bolojan înaintea vizitei premierului la Bruxelles. Despre ce au vorbit cei doi

nicu ilie
Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire de lucru cu premierul Ilie Bolojan, înaintea vizitei celui din urmă în Belgia. Șeful statului anunță că aceștia au vorbit despre mecanismul EastInvest.

Nicușor Dan a scris pe rețelele sale sociale:  „Am avut o discuție aplicată cu premierul Ilie Bolojan înaintea vizitei sale la Bruxelles.
Joi, la Bruxelles, se va semna Declarația privind lansarea mecanismului EastInvest. Acest nou instrument european pune circa 20 de miliarde de euro la dispoziția a nouă state membre aflate la granița cu Rusia, Belarus și Ucraina, pentru a contracara efectele economice și de securitate cauzate de război.”

Președintele a mai adăugat: „România este printre țările care vor putea accesa aceste finanțări, astfel încât să încurajăm investiții în zona de sud-est a țării – Moldova, regiunea Dunării și a Mării Negre.
Am discutat de asemenea cu premierul Bolojan despre implementarea PNRR. România are nevoie de aceste resurse europene pentru a depăși cu bine actuala perioadă complicată și pentru a genera creștere economică pe baze solide.”

Amintim, Uniunea Europeană a lansat un pachet de finanțare în valoare de 28 de miliarde de euro destinat statelor membre aflate la granița cu Rusia, Ucraina și Belarus, în contextul efectelor economice și de securitate generate de războiul din Ucraina. România se numără printre cele nouă țări vizate de inițiativă, care urmărește relansarea investițiilor, sprijinirea regiunilor de frontieră afectate de declin demografic și consolidarea rezilienței în fața amenințărilor hibride.

