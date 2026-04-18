Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a știut tot ce discutăm". Când s-a declanșat „spaima politicienilor"

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu acuză o campanie de manipulare politică și „obstacole puse deliberat ca să îți rupi gâtul”, spunând a venit momentul să vorbească în scandalul listării al bursă a companiilor de stat. Ea afirmă că listarea este inclusă în programul de guvernare și că miniștrii PSD au fost în permanență șa curent cu demersurile făcute în această direcție, dar au refuzat să coopereze. Potrivit Oanei Gheorghiu, miza scandalului nu este listarea propriu-zisă a companiilor, ci componența Consiliilor de Administrație.

Potrivit viceprim-ministrei Oana Gheorghiu, „Programul de Guvernare 2025-2028, asumat de toate partidele din arcul guvernamental (inclusiv PSD), prevede explicit listarea la bursă a unor pachete minoritare din companiile de stat, fără cedarea poziției majoritare (la pagina 40, ultima frază din pagină)”.

Tot ea arată că listarea companiilor este „instrument de transparență, disciplină corporativă şi acces la capital” și că Jalonul nr. 443 din PNRR, „asumat de către toate partidele (inclusiv PSD), prevede listarea sau restructurarea a cel puțin trei companii de stat până în august 2026”.

„Nu am inventat nimic. Am pus în aplicare un mandat asumat colectiv, în scris, de către toți cei care sunt astăzi la guvernare”, scrie Oana Gheorghiu în mesajul ei.

„PSD a știut tot ce discutăm”

Oana Gheorghiu mai afirmă că la ședințele Comitetului responsabil de reforma companiilor de stat au fost invitați miniştrii cărora le reveneau companiile analizate, inclusiv cele din domeniile transporturilor și energiei, ministere gestionate PSD.

„De cele mai multe ori au trimis în numele lor secretari de stat ori alți reprezentanți, crezând probabil că nu e o temă de importanță strategică națională ori căutând să amâne deciziile ferme, deși ele fuseseră asumate în documentele enumerate mai sus.

Așadar, prezența personală a miniștrilor la aceste ședințe a fost excepția, nu regula. Însă dincolo de miniștri, la fiecare întâlnire a participat - și îi mulțumesc pentru acest lucru - secretarul general al Guvernului, domnul Ștefan Radu Oprea (evident, tot de la PSD)”, a scris Oana Gheorghiu.

„Tot timpul, PSD a știut tot ce discutăm. N-am avut niciun secret față de PSD sau față de vreun alt partid pentru că agenda mea este una de transparență și bună guvernare, nu de blocaj și tergiversare. Practic, tot ce aveau de făcut era să se prezinte la muncă”, a mai precizat ea.

„Tot ce am scris este documentat”

Oana Gheorghiu declară că, după finalizarea listei exploratorii (cu argumente pro, contra şi condiții pentru fiecare companie în parte), a transmis-o tuturor viceprim-miniștrilor, fiecare reprezentând câte un partid din coaliție - PSD, PNL, USR, UDMR -, și le-a cerut feedback.

„În adresa din 18 martie 2026 scriam așa: «Vă invit să formulați observații şi feedback, inclusiv cu privire la companiile pentru care considerați că un astfel de demers nu este oportun în această etapă. În funcție de observațiile primite, putem structura ulterior un cadru comun de lucru».

Am primit răspuns de la PNL şi USR. De la PSD - nimic.

La aproape o lună distanță, pe 15 aprilie, am convocat o nouă ședință a Comitetului de reformă.

S-au agreat soluții pentru o parte din cele 22 de companii de stat analizate. S-a comunicat lista companiilor cu potențial de listare, cu mențiunea că ea urmează să fie înaintată Guvernului.

Un demers de transparență, realizat de o echipă mică şi de consilieri onorifici cărora le sunt profund recunoscătoare, este folosit astăzi ca armă politică.

Tot ce am scris este documentat. Poate fi dovedit. Nu sunt vorbe”, mai arată Oana Gheorghiu.

Care este adevărata miză

Oana Gheorghiu susține că adevărata miză a scandalului nu este listarea companiilor, ci componența Consiliilor de Administrație.

„Listarea la bursă nu sperie pe nimeni în mod real. Spaima politicienilor s-a declanșat când am început să analizăm Consiliile de Administrație, contractele de mandat şi indicatorii de performanță din marile companii de stat. Și care a fost reacția acestor politicieni?

  • Blocarea accesului la documente;
  • Refuzul de a prezenta contracte de mandat;
  • Refuzul colaborării interinstituționale

Fapte concrete. Documentate. Care spun mai multe decât orice declarație politică”, mai arată Oana Gheorghiu.

Tot ea precizează că „afirmația că «vindem companii de stat în criză, ieftin» este falsă în fiecare cuvânt al ei.

Listarea înseamnă că statul vinde un pachet minoritar şi rămâne acționar majoritar, cu control deplin.

Iar pregătirea tehnică a unei listări durează între 1 și 3 ani. Orice decizie luată astăzi ar produce o tranzacție nu mai devreme de 2027, în condiții de piață pe care nu le cunoaștem încă.

Cine spune că «vindem ieftin în criză» descrie un scenariu care nu există, nu a existat şi nu putea exista.

În plus, cei care devin acționari ai acestor companii sunt în cea mai mare parte români: fie direct, fie prin fondurile de pensii sau prin cele de investiții”, a mai scris viceprim-ministra Oana Gheorghiu.

Citește și: Grindeanu, atac pe față la Bolojan: „E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria”

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Digi Sport
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
grindeanu bolojan
Grindeanu, atac pe față la Bolojan: „E timpul deratizării de primăvară la Palatul Victoria”
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Grindeanu, despre poziția lui Nicușor Dan în scandalul din coaliție: „Vede foarte bine”
ALEGERI 2025
Ce căuta Simion la hotelul din Timișoara unde avea loc reuniunea PSD
Bogdan Ivan
Bogdan Ivan, atac la Oana Gheorghiu privind listarea companiilor: „Nu are nimic în comun cu dezvoltarea capacităţilor de producţie”
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, înainte de „Momentul adevărului”: Este evident că, așa cum suntem acum, lucrurile nu mai pot continua
Recomandările redacţiei
Ukraine Shooting
Atac armat într-un supermarket din Kiev: cel puțin 6 morți și 14...
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”...
photo-collage.png - 2026-04-10T195147.029
Panourile cu mesaje anti-cezariană din București, date jos. Ciprian...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou...
Ultimele știri
Urs împușcat ilegal în Brașov cu o armă cu termoviziune. Doi bărbați au fost reținuți
Reacția șefului FBI, Kash Patel, după ce o publicație a dezvăluit că ar consuma alcool în exces: „Pregătiți carnetul de cecuri”
Peste 20 de juniori de la Steaua Bucureşti, aflaţi în turneu în Arad, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară
Citește mai multe
