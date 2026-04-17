Bogdan-Ioachim Bulete a fost revocat de Ilie Bolojan din funcția de guvernator Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. Cine preia postul

Premierul Ilie Bolojan a decis, la propunerea ministrului Mediului, schimbarea din funcţie a guvernatorului Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD). Bogdan-Ioachim Bulete a fost eliberat din funcţie, fiind numit Florin Stăneaţă, director al APIA Tulcea. Deciziile referitoare la înlocuirea guvernatorului ARBDD au fost publicate, vineri, în Monitorul Oficial.

O „decizie pentru revocarea domnului Bogdan-Ioachim Bulete din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»” a fost semnată de premieru Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Mediului, potrivit News.ro.

De asemenea, în Monitorul Oficial a fost publicată decizia pentru numirea lui Florin Stăneaţă în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”.

Bogdan-Ioachim Bulete a fost numit în funcţie în 28 noiembrie 2023. Florin Stăneaţă a deţinut până în prezent funcţia de director executiv al APIA Tulcea.

Ambele decizii sunt valabile de la publicarea în Monitorul Oficial.

În cursul zilei de sâmbătă, ministrul Mediului, Diana Buzpianu, urmează să prezinte public raportul Corpului de Controlul al MMAP privind activitatea Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), concluziile acestui raport, sancţiunile şi măsurile dispuse.

