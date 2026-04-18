Urs împușcat ilegal în Brașov cu o armă cu termoviziune. Doi bărbați au fost reținuți

Doi bărbaţi din judeţul Braşov au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de braconaj după ce au împuşcat un urs, fără a deţine autorizaţie legală de vânătoare. Poliţiştii au stabilit că aceştia ar fi folosit o armă echipată cu dispozitiv de termoviziune, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, suspecţii au fost prinşi în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona oraşului Victoria.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 37 şi 24 de ani, din oraşul Victoria, respectiv comuna Viştea, au fost depistaţi imediat după ce ar fi săvârşit o faptă de braconaj asupra unui exemplar din specia urs brun, se arată într-un comunicat al IPJ Braşov.

„Ar fi executat, fără drept, focul de armă asupra animalului, folosind o armă de vânătoare echipată cu dispozitiv de termoviziune. Asupra acestora au fost identificate şi echipamentele utilizate în activitatea infracţională, precum şi părţi de origine animală”, au transmis poliţiştii.

În momentul depistării, cei doi nu deţineau autorizaţie legală de vânătoare.

Bărbaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru braconaj, uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

