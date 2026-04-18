Urs împușcat ilegal în Brașov cu o armă cu termoviziune. Doi bărbați au fost reținuți

Doi bărbaţi din judeţul Braşov au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de braconaj după ce au împuşcat un urs, fără a deţine autorizaţie legală de vânătoare. Poliţiştii au stabilit că aceştia ar fi folosit o armă echipată cu dispozitiv de termoviziune, potrivit Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov, suspecţii au fost prinşi în noaptea de vineri spre sâmbătă, în zona oraşului Victoria.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 37 şi 24 de ani, din oraşul Victoria, respectiv comuna Viştea, au fost depistaţi imediat după ce ar fi săvârşit o faptă de braconaj asupra unui exemplar din specia urs brun, se arată într-un comunicat al IPJ Braşov.

„Ar fi executat, fără drept, focul de armă asupra animalului, folosind o armă de vânătoare echipată cu dispozitiv de termoviziune. Asupra acestora au fost identificate şi echipamentele utilizate în activitatea infracţională, precum şi părţi de origine animală”, au transmis poliţiştii.

În momentul depistării, cei doi nu deţineau autorizaţie legală de vânătoare.

Bărbaţii au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru braconaj, uz de armă fără drept şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

Top Citite
soigu si putin foto kremlin ru
1
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
INSTANT_VICEPREMIER_OANA_GHORGHIU_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Vicepremierul Gheorghiu: Când cineva spune că ne vindem ţara vorbind despre...
grindeanu bolojan
3
Grindeanu, mesaj pentru Bolojan: „Ai ajuns premier cu voturile PSD”
sistem patriot
4
Dezvăluirea unui comandant ucrainean. Motivul pentru care soldații încalcă regulile când...
aur
5
Reacția AUR după ce Bolojan a anunțat că vrea să vândă acțiuni la companiile de stat
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Digi Sport
Show la TV în Italia! Cristi Chivu l-a văzut în studio și i-a zis direct: ”Poți s-o spui în română?”. Au urmat hohote de râs
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvat de urs Screenshot 2026-04-18 at 16.40.50
Tânăr, salvat de jandarmi după ce a fost fugărit de un urs. El şi-a aruncat lucrurile și motocicleta pentru a scăpa de animal
plase peste garda de mediu
Comisarii Gărzii de Mediu au scos peste 6 kilometri de plase ilegale și sute de kilograme de pește braconat din ape
whatsapp-image-2026-03-29-at-17-37-22
Arme letale ilegale, ascunse în pământ şi folosite la braconaj. Zeci de percheziţii în Bistrița-Năsăud: 11 suspecţi vizaţi
urs ursoaica pui
Bărbat atac de urs într-o pădure din județul Mureș: este conștient, SMURD a intervenit cu un elicopter și l-a dus la spital
sacali langa oras
Alertă într-un mare oraș din vestul țării: șacalii seamănă teroare zi și noapte. Localnicii sunt revoltați: „Nu mi se pare normal”
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu in sedinta de guvern
Oana Gheorghiu, în scandalul listării companiilor de stat: „PSD a...
grindeanu bolojan
Grindeanu, atac pe față la Bolojan: „E timpul deratizării de...
Ukraine Shooting
Atac armat într-un supermarket din Kiev: cel puțin 6 morți și 14...
671279988_1530739608613060_5503566389923348923_n
Alexandru Nazare: „România are uși deschise la Washington”...
Ultimele știri
Reacția șefului FBI, Kash Patel, după ce o publicație a dezvăluit că ar consuma alcool în exces: „Pregătiți carnetul de cecuri”
Peste 20 de juniori de la Steaua Bucureşti, aflaţi în turneu în Arad, au ajuns la spital cu simptome de toxiinfecţie alimentară
Panourile cu mesaje anti-cezariană din București, date jos. Ciprian Ciucu: Două firme de publicitate s-au conformat
Citește mai multe
