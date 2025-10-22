Nicuşor Dan: Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta schimbările fundamentale ale contextului global de securitate

Definiţia extinsă a securităţii cuprinde astăzi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor, iar viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global şi va exprima felul în care România înţelege să se adapteze noilor provocări, a declarat, miercuri, preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a transmis un mesaj video la a 14-a ediţie a Aspen - GMF Bucharest Forum, eveniment organizat de Institutul Aspen România, în parteneriat cu The German Marshall Fund of the United States (GMF) şi Aspen Institute România - Biroul Chişinău, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României.

„Doresc să felicit Institutul Aspen România şi German Marshall Fund pentru iniţiativa de a organiza Bucharest Forum. Pentru câteva zile, capitala României devine un loc de întâlnire, dezbatere şi generare de posibile soluţii la provocările fără precedent cu care se confruntă lumea azi. Traversăm un context internaţional complex, cu grad ridicat de impredictibilitate şi risc. Ameninţările militare şi non-militare sunt tot mai numeroase. Definiţia extinsă a securităţii cuprinde azi şi stabilitatea economică, competiţia tehnologică, dar şi rezilienţa societăţii şi a instituţiilor. Caracterul războaielor şi definiţia păcii sunt şi ele în curs de redefinire. Viitoarea strategie de apărare a ţării va reflecta aceste schimbări fundamentale ale contextului global de securitate şi va exprima felul în care România înţelege să se adapteze la noile provocări”, a declarat Nicuşor Dan, citat de Agerpres.

Potrivit şefului statului, România îşi va întări capacităţile naţionale de securitate şi apărare şi va continua să investească în alianţele şi parteneriatele sale strategice.

„Complexitatea acestor transformări nu poate găsi răspunsuri doar din partea decidenţilor politici, strict la nivel naţional sau exclusiv în interacţiunea dintre marii actori internaţionali. Prin urmare, devine din ce în ce mai relevant rolul Bucharest Forum, al Institutului Aspen România şi al reţelei internaţionale Aspen de parteneri şi susţinători să aducă împreună mediul economic, mediul public şi neguvernamental într-un spectru multinaţional şi interdisciplinar. Obiectivul nostru, al tuturor, este acela de a stimula schimbul de idei şi perspective, pentru a avea o imagine mai clară asupra prezentului, dar şi o înţelegere mai adecvată a viitorului. Discuţiile şi analizele pe teme importante şi dificile ca securitatea Mării Negre, a gurilor Dunării, rezilienţa lanţurilor de aprovizionare, securitatea cibernetică, revitalizarea industriei de apărare sunt importante pentru definirea unor politici publice eficiente, dar şi pentru poziţionarea României în spaţiul dezbaterilor europene şi transatlantice", a completat Nicuşor Dan.

El a adăugat că activitatea Institutului Aspen contribuie la profilarea României ca "un contributor important în plan strategic, un generator de soluţii creative şi pragmatice, demne de a şasea ţară din Uniunea Europeană". Preşedintele a punctat, totodată, abordarea multiregională pe care Aspen, German Marshall Fund, Bucharest Forum o aduc dezbaterii strategice actuale.

Într-o lume în transformare accelerată, competiţia acerbă pentru supremaţie între marii actori globali, rolul puterilor regionale în găsirea unui nou echilibru global devine tot mai relevant, a explicat şeful statului.

"Pentru România, este important să se poziţioneze şi mai viguros ca un jucător stabil şi responsabil în spaţiul european şi transatlantic, dar şi ca actor în toate regiunile din care face parte", a transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele a reafirmat sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova, a Ucrainei şi ţărilor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană.

"Vom investi şi pe mai departe în relaţiile cu statele Europei Centrale, inclusiv prin promovarea coerenţei Flancului estic al NATO şi prosperităţii regiunii dintre Mările Neagră, Baltică şi Adriatică în cadrul formatelor de cooperare iniţiate de România sau la care ţara noastră participă. Suntem interesaţi de un climat de colaborare în zona extinsă a Mării Negre şi promovăm relaţiile cu statele din Caucaz şi Asia Centrală", a mai subliniat şeful statului.

Nu în ultimul rând, el a salutat evoluţiile pozitive recente din Orientul Mijlociu, care "pot genera o nouă arhitectură de securitate în regiune, extinderea Acordurilor Abraham şi crearea condiţiilor pentru materializarea coridorului India - Orientul Mijlociu - Europa".

