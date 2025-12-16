Nicușor Dan, vizită oficială în Marea Britanie, marți și miercuri

Preşedintele Nicuşor Dan va merge în Marea Britanie marţi şi miercuri, transmite Administraţia Prezidenţială. Șeful statului va avea întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din UK, cu cei ai companiilor britanice.

Marţi seara, de la 22.00, ora României, şeful statului va începe vizita cu o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, la Ambasada României din Londra.

Potrivit agendei, a doua zi șeful statului se va întâlni cu reprezentanţi români ai mediului de afaceri din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, de la 11.30 (ora României), apoi cu reprezentanţi ai companiilor britanice, de la 13.00.

