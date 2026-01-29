Live TV

Exclusiv Ce răspunde Nicușor Dan, întrebat dacă România va face parte din noul Consiliu pentru Pace al lui Trump

Data publicării:
donald trump da noroc cu nicusor dan
Președintele Nicușor Dan s-a salutat cu președintele SUA, Donald Trump, la summitul NATO de la Haga. Foto: Presidency.ro
Din articol
N. Dan, despre o Europă cu 2 viteze: „Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp” 

Nicușor Dan a afirmat, joi la Digi24, că invitația adresată României de Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” este „o onoare”, dar participarea țării noastre depinde de compatibilitatea acestui organism cu obligațiile internaționale ale statului român. Despre scenariul avansat de ministrul german de finanțe pentru o Europă cu două viteze, șeful statului a precizat că „nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”.

„Este o invitație care ne onorează. Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, uneori chiar și cu constituțiile unora din țări. Procesul va dura săptămâni sau chiar luni”, a declarat Nicușor Dan, joi la emisiunea „Jurnalul de Seară” difuzată de Digi24.

Președintele României a mai spus că „Statele Unite sunt partenerul nostru strategic și ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu, dar nu ne dorim să încălcăm alte obligații internaționale precum Carta ONU sau Tratatul UE”.

Un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump necesită o contribuție de un miliarde dolari.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.

N. Dan, despre o Europă cu 2 viteze: „Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp” 

Nicușor Dan a adăugat că „nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, referindu-se la scenariul unei Europe „cu două viteze” avansat de ministrul german al finanţelor, Lars Klingbeil.

„Am citit cu mare atenție declarația, nu este așa cum ați spus-o. Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura să se schimbe. Una din mizele UE pentru anul în curs și anul viitor este competitivitatea. Noi, Europa, avem un decalaj aici față de SUA, pierdem în atragerea de investiții, produsul nostru intern brut total a scăzut, este la 75% din cel al SUA, și atunci este nevoie să ne uităm cu atenție la economia noastră. Cele șase state, economiile cele mai importante, își propun să se coordoneze astfel încât când vom avea un Consiliu să își armonizeze pozițiile astfel încât ceea ce prezintă celor 27 să fie un punct de vedere comun”, a subliniat șeful statului.

„Există numeroase alte grupuri de țări pe alte subiecte cu același scop. Noi suntem într-un grup care își propune să își armonizeze pozițiile în ceea ce privește viteza tranziției verzi. Noi dorim să încetinim acest proces și ne vom întâlni în 27 februarie pentru a ne armoniza pozițiile ca să avem o poziție comună de negociere. Există un grup pe migrație, există multe alte formate”, a adăugat el.

Chestionat dacă există o metodă prin care deciziile la nivelul UE să fie luate mai rapid și să fie evitat veto constant al unor state membre, Nicușor Dan a replicat: „Asta este o dezbatere foarte complexă, pentru că veto-ul este de fapt expresia suveranității”.

„Pe chestiuni de politică externă există foarte multă reticență de a renunța la dreptul țării tale de a se opune unei măsuri. Pe politica comercială statele membre au dat deja acest atribut Comisiei Europene”, a conchis președintele României.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
5
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile din spital
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan consiliul european 2
Nicuşor Dan: Ne îndreptăm spre ce au spus bucureștenii, o să avem un Cod urbanistic în februarie - martie
Ciprian Ciucu și Nicușor Dan.
„E o situație dificilă pentru primarul general al Capitalei”: Nicușor Dan, despre datoriile STB și problemele din Consiliul General
scoala inquam octav ganea
Nicușor Dan: „E un act de curaj pentru cineva să fie ministru al Educației. Nu există motivație profesională”
Natural,Gas,Cost,Growth,Concept,With,Gas,Burners,And,Stock
Nicușor Dan, despre prețul energiei și carburanților: Chiar dacă o țară are resurse, există piață liberă
sri inquam octav ganea
Nicuşor Dan vrea ca viitori șefi ai SRI și SIE să nu facă parte din partide: „Cred că așa e cel mai bine”
Recomandările redacţiei
FED CONFERINTA NICUSOR DAN 040625 FOCOTROCENI_27716
Nicușor Dan, despre tensiunile din Coaliție: Nu există alternativă la...
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de...
mario berinde
Reacția lui Nicușor Dan în cazul crimei din Cenei, comisă de...
arbore mare taiat
Ministrul Mediului anunţă că au fost deschise două dosare penale după...
Ultimele știri
Rusia le cere cetățenilor să păstreze „tăcerea online” din cauza riscurilor legate de „activități ilegale”
Nicușor Dan, despre revolta primarilor privind bugetele locale: „Nu e rezonabil să ceri mai mult decât în 2025”
Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat. Până aici Guvernul s-a ținut de cuvânt”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Bruce Willis nu are habar că suferă de demență. Soția lui e “cu adevărat recunoscătoare că nu știe”: “Ne-am...
Cancan
Andrea Andrade a murit la doar 35 de ani. Boala necruțătoare de care suferea din 2017
Fanatik.ro
Cine e doctorița care va participa la Jocurile Olimpice de iarnă. A început să practice sport în urmă cu 6 ani
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
O fostă jucătoare de volei face furori în online. Ipostazele în care a apărut în văzul tuturor
Adevărul
Jocul periculos care poate declanșa un nou conflict major. Expert: „Șansele ca Iranul să treacă pragul...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
S-a făcut transferul lui Denis Alibec de la FCSB!
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Universitățile de top din Moscova oferă bonusuri generoase studenților pentru a se înrola în armată
Newsweek
La ce pensie poți spera după 30-35 ani de muncă? Unii pensionari nu iau nici 2.000 lei pensie. Care e motivul?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN