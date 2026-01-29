Nicușor Dan a afirmat, joi la Digi24, că invitația adresată României de Donald Trump de a face parte din noul „Consiliu pentru Pace” este „o onoare”, dar participarea țării noastre depinde de compatibilitatea acestui organism cu obligațiile internaționale ale statului român. Despre scenariul avansat de ministrul german de finanțe pentru o Europă cu două viteze, șeful statului a precizat că „nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”.

„Este o invitație care ne onorează. Principalul său obiectiv este stabilizarea situației în Gaza. Cumva este un instrument pe care SUA îl propune pentru punerea în practică a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU. Modul în care Carta inițială a acestui organism a fost redactat a ridicat niște probleme și României, și altor state. Imediat ce am primit am început să ne consultăm unii cu alții. Acum am intrat cu toții într-un proces de negociere a acestei Carte ca să fie compatibilă cu alte tratate internaționale, uneori chiar și cu constituțiile unora din țări. Procesul va dura săptămâni sau chiar luni”, a declarat Nicușor Dan, joi la emisiunea „Jurnalul de Seară” difuzată de Digi24.

Președintele României a mai spus că „Statele Unite sunt partenerul nostru strategic și ne dorim să facem parte dintr-un organism care să stabilizeze regiunea Orientului Mijlociu, dar nu ne dorim să încălcăm alte obligații internaționale precum Carta ONU sau Tratatul UE”.

Un loc permanent în noul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump necesită o contribuție de un miliarde dolari.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a afirmat că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obţine un loc permanent în aşa-numitul Consiliu pentru Pace al lui Donald Trump este „o sumă importantă”, el subliniind că o decizie privind acest aspect trebuie luată în CSAT.

N. Dan, despre o Europă cu 2 viteze: „Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp”

Nicușor Dan a adăugat că „nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura europeană să se schimbe”, referindu-se la scenariul unei Europe „cu două viteze” avansat de ministrul german al finanţelor, Lars Klingbeil.

„Am citit cu mare atenție declarația, nu este așa cum ați spus-o. Nu există o posibilitate în orizontul imediat de timp ca arhitectura să se schimbe. Una din mizele UE pentru anul în curs și anul viitor este competitivitatea. Noi, Europa, avem un decalaj aici față de SUA, pierdem în atragerea de investiții, produsul nostru intern brut total a scăzut, este la 75% din cel al SUA, și atunci este nevoie să ne uităm cu atenție la economia noastră. Cele șase state, economiile cele mai importante, își propun să se coordoneze astfel încât când vom avea un Consiliu să își armonizeze pozițiile astfel încât ceea ce prezintă celor 27 să fie un punct de vedere comun”, a subliniat șeful statului.

„Există numeroase alte grupuri de țări pe alte subiecte cu același scop. Noi suntem într-un grup care își propune să își armonizeze pozițiile în ceea ce privește viteza tranziției verzi. Noi dorim să încetinim acest proces și ne vom întâlni în 27 februarie pentru a ne armoniza pozițiile ca să avem o poziție comună de negociere. Există un grup pe migrație, există multe alte formate”, a adăugat el.

Chestionat dacă există o metodă prin care deciziile la nivelul UE să fie luate mai rapid și să fie evitat veto constant al unor state membre, Nicușor Dan a replicat: „Asta este o dezbatere foarte complexă, pentru că veto-ul este de fapt expresia suveranității”.

„Pe chestiuni de politică externă există foarte multă reticență de a renunța la dreptul țării tale de a se opune unei măsuri. Pe politica comercială statele membre au dat deja acest atribut Comisiei Europene”, a conchis președintele României.

Editor : Ana Petrescu