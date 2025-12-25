Live TV

Video Nostalgicii comunismului au mers la mormântul lui Ceaușescu: au adus tablouri și au discutat despre politica vremii

Data publicării:
Screenshot 2025-12-25 at 15.12.20
Sursa: Captură Digi24

Nostalgicii comunismului au tremurat din nou la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Vreo zece oameni s-au strâns, ca în fiecare an. Un fost vecin din comuna natală i-a adus două tablouri. La plecare, le-a luat cu el, ca să le reașeze acasă, pe pereți. Trei „tovarăși” au depus coroane, alții au dezbătut problemele politice ale țării.

„Avem 50 de miliarde de lei deficit bugetar. Păi, în această situație, ce mai putem face? Industria este distrusă”, se aude printre cruci.

În viscolul Crăciunului, tovarășii au făcut politică lângă mormântul „președintelui etern”. Un fost vecin din Scornicești i-a adus trei amintiri socialiste, înrămate, președintelui suprem, din vremea în care avea putere de viață și de moarte asupra poporului. Dar le ia cu el la plecare, să le pună acasă, pe pereți.

— Și tablourile astea, când le luați? În casă, unde le țineți?
— Le pun pe perete. Am mai multe. Am și casa lui, unde a copilărit…

Până la ora 10 dimineața s-au mai adunat vreo zece oameni. Au acuzat prezentul și au tremurat mulțumiți la poze. Între ei, și un loial tovarăș din Toporu, Giurgiu, înfășurat în steagul socialist.

Poezii nu i-a mai recitat nimeni cu patos, nu cel puțin ca altădată.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
2
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Avioane F-16
4
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
masina pentru examinare auto
5
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Cunoscut ca un om credincios, Gigi Becali a luat o decizie radicală, înainte de Crăciun
Digi Sport
Cunoscut ca un om credincios, Gigi Becali a luat o decizie radicală, înainte de Crăciun
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Revolutia Română decembrie 1989, Timișoara
36 de ani de la Revoluția din 1989. Pe 16 decembrie, timișorenii au strigat „Jos Ceaușescu”
profimedia-0073894216
„Adevărul istoric să ajungă la cât mai mulți oameni”. Apelul experților pentru a combate nostalgia comunistă și legionară din România
femei oameni pe strada bucuresti romania_shutterstock_284113175
România trăiește cea mai bună perioadă din istoria sa. Contribuția banilor din străinătate și miturile despre comunism
bancnote de 100 de lei pe o masa
Nostalgia comunismului pe TikTok, contrazisă de datele oficiale. Eurostat: „Românii trăiesc de peste două ori mai bine decât în 2004”
25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri”
Recomandările redacţiei
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri...
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne...
Russian Foreign Ministry'S Spokeswoman Zakharova Gives Briefing On Foreign Policy
„Fake news”: Reacția Mariei Zaharova, după ce Bloomberg a relatat că...
Fumul provocat de atacul asupra rafinăriei Foto captură video
Ucraina a lovit un important port petrolier rus, provocând un...
Ultimele știri
Crăciun pe Valea Prahovei. Hotelierii fac reduceri, pentru că gradul de ocupare este sub așteptări
Meghan Markle şi prințul Harry vor fi producători pentru Netflix ai unei comedii romantice
„Rusia sub Vladimir Putin este mai puţin stabilă decât Uniunea Sovietică. Un stat organizat pe principii mafiote” (istoric rus)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Fanatik.ro
Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
El a fost cel mai bun fotbalist din lume. Topul în care Messi și Ronaldo nici nu contează
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Camera de bord în 2026: când te ajută ca probă și când îți poate crea probleme
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Pro FM
Adevărul despre zvonurile de nuntă ale lui Cher. Ce spune artista despre diferența de vârstă dintre ea și...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Ce se întâmplă cu dosarul dacă cererea de pensie limită de vârstă a fost respinsă? Un expert explică pașii
Digi FM
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...