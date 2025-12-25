Nostalgicii comunismului au tremurat din nou la mormântul lui Nicolae Ceaușescu. Vreo zece oameni s-au strâns, ca în fiecare an. Un fost vecin din comuna natală i-a adus două tablouri. La plecare, le-a luat cu el, ca să le reașeze acasă, pe pereți. Trei „tovarăși” au depus coroane, alții au dezbătut problemele politice ale țării.

„Avem 50 de miliarde de lei deficit bugetar. Păi, în această situație, ce mai putem face? Industria este distrusă”, se aude printre cruci.

În viscolul Crăciunului, tovarășii au făcut politică lângă mormântul „președintelui etern”. Un fost vecin din Scornicești i-a adus trei amintiri socialiste, înrămate, președintelui suprem, din vremea în care avea putere de viață și de moarte asupra poporului. Dar le ia cu el la plecare, să le pună acasă, pe pereți.

— Și tablourile astea, când le luați? În casă, unde le țineți?

— Le pun pe perete. Am mai multe. Am și casa lui, unde a copilărit…

Până la ora 10 dimineața s-au mai adunat vreo zece oameni. Au acuzat prezentul și au tremurat mulțumiți la poze. Între ei, și un loial tovarăș din Toporu, Giurgiu, înfășurat în steagul socialist.

Poezii nu i-a mai recitat nimeni cu patos, nu cel puțin ca altădată.

Editor : A.G.