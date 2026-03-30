Nou scenariu privind reducerea prețului la pompă: Coaliția a discutat taxarea suplimentară a companiilor care fac supraprofit (surse)

Pe lângă scăderea accizei pentru carburanți, reprezentanții Coaliției au discutat în ședința de luni un nou scenariu de lucru: o taxare suplimentară pentru companiile care fac supraprofit în urma creșterii prețurilor la pompă.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că în ședința Coaliției de guvernare de luni s-a pus pe masă și scenariul unui mecanism prin care statul ar putea taxa suplimentar operatorii de pe piața benzinăriilor din România care fac supraprofit în această perioadă.

„S-a discutat de principiu”, a declarat unul dintre participanții la ședință, care a mai precizat că nu a fost adus în discuție un prag peste care profitul unei companii ar fi considerat „supraprofit”.

Propunerea ar fi venit dinspre Ministerul Finanțelor, au mai declarat aceleași surse, pe motiv că unele companii precum OMV Petrom, care acoperă o parte din consumul intern din petrol extras din România, dar și Socar și Rompetrol care aduc petrol din Azerbaidjan nu ar fi afectate în mod direct de războiul din Iran.

Măsura va fi analizată de specialiști și nu s-a luat nicio decizie în acest moment.

La Palatul Victoria a avut loc luni dimineață o „ședință de lucru” privind noi măsuri pentru stoparea creșterii prețului carburanților, ședință la care au participat premierul, ministrul Finanțelor și ministrul Energiei.

Nu au fost luate decizii, ci au fost prezentate scenarii, ulterior discutate în ședința coaliției de la ora 13:00. Potrivit surselor Digi24, principala variantă analizată a fost reducerea treptată a accizei.

Citește și: VIDEO Ședința Coaliției: grup de lucru înființat pentru reducerea accizei la carburanți, plafonarea adaosului la alimente va fi prelungită

