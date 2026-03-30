Live TV

Nou scenariu privind reducerea prețului la pompă: Coaliția a discutat taxarea suplimentară a companiilor care fac supraprofit (surse)

Data actualizării: Data publicării:
Carburanți
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: JEFF PACHOUD / AFP / Profimedia

Pe lângă scăderea accizei pentru carburanți, reprezentanții Coaliției au discutat în ședința de luni un nou scenariu de lucru: o taxare suplimentară pentru companiile care fac supraprofit în urma creșterii prețurilor la pompă. 

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro că în ședința Coaliției de guvernare de luni s-a pus pe masă și scenariul unui mecanism prin care statul ar putea taxa suplimentar operatorii de pe piața benzinăriilor din România care fac supraprofit în această perioadă.

„S-a discutat de principiu”, a declarat unul dintre participanții la ședință, care a mai precizat că nu a fost adus în discuție un prag peste care profitul unei companii ar fi considerat „supraprofit”.

Propunerea ar fi venit dinspre Ministerul Finanțelor, au mai declarat aceleași surse, pe motiv că unele companii precum OMV Petrom, care acoperă o parte din consumul intern din petrol extras din România, dar și Socar și Rompetrol care aduc petrol din Azerbaidjan nu ar fi afectate în mod direct de războiul din Iran.

Măsura va fi analizată de specialiști și nu s-a luat nicio decizie în acest moment.

La Palatul Victoria a avut loc luni dimineață o „ședință de lucru” privind noi măsuri pentru stoparea creșterii prețului carburanților, ședință la care au participat premierul, ministrul Finanțelor și ministrul Energiei.

Nu au fost luate decizii, ci au fost prezentate scenarii, ulterior discutate în ședința coaliției de la ora 13:00. Potrivit surselor Digi24, principala variantă analizată a fost reducerea treptată a accizei.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Zodia care primește o veste foarte proastă înainte de Paște, care îi poate schimba viața, spune maestrul...
Fanatik.ro
ANAF a scos la vânzare Lamborghini și Ferrari! Prețurile de start pentru ”vânătoarea” bolizilor de lux. Ce...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
„Hagi te mănâncă! Vai de Ianis, ce pățește cu taică-su!”. Gigi Becali anunță revoluția la echipa națională a...
Adevărul
Pașaportul românesc, mai puternic decât cele eliberate de SUA, Marea Britanie și Australia. În ce state pot...
Playtech
Pericolul ascuns din locuință: ce se întâmplă dacă vopsești peste mucegai
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După amenințările lui Donald Trump, Iranul a fost anunțat: ”Nu există planul B, C sau D”
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Toate detaliile despre troleibuzele chinezești introduse luni pe trei linii din București. Ce ar trebui să...
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”