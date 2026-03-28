„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu: Dacă Guvernul Bolojan pică, PNL nu va mai face alianță cu PSD

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, avertizează că, dacă guvernul Bolojan va fi dat jos în urma sondajului intern al PSD, liberalii nu vor mai face coaliție de guvernare cu social-democrații. De asemenea, acesta a descris acțiunile recente ale președintelui PSD ca fiind o „aventură politică” și îi cere să revină la masa discuțiilor.

„Partidul Național Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză și, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească. PNL este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice. De aceea, la ultima ședință a Biroului Politic Național am spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD. Adică nu ne putem juca de-a coalițiile. Avem o coaliție, avem un protocol, suntem oameni serioși", a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru G4Media.

Liberalul susține că acțiunile recente ale liderului PSD sunt o „aventură politică” și îi cere acestuia să revină la masa Coaliției, așa cum s-a decis în momentul în care a fost alcătuită actuala coaliție de guvernare.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că, în acest context internațional, cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională ar crește și mai mult dobânzile. De aceea, eu mă aștept și cer domnului Grindeanu, foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliție, și să mergem mai departe așa cum am decis atunci când a fost semnat protocolul de guvernare”, susține prim-vicepreședintele PNL.

Social-democrații se întâlnesc pe 20 aprilie pentru a vota asupra poziției partidului în actuala Coaliție. Cei 5.000 de membri vor avea de ales între trei scenarii, potrivit lui Sorin Grindeanu: continuarea în aceeași formulă, trecerea în opoziție sau o reconfigurare în interiorul Coaliției.

„Am prezentat astăzi trei scenarii posibile: să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul Coaliției. Nu există alte scenarii", a declarat Sorin Grindeanu, la finalul întâlnirii regionale cu social-democrații din Oltenia.

Întrebat ulterior la ce se referă prin „reconfigurare în interiorul Coaliției”, Grindeanu a lăsat de înțeles că social-democrații ar putea solicita atât schimbarea premierului, cât și modificări în ceea ce privește USR.

