Live TV

„Nu ne putem juca de-a coaliţiile”. Ciucu, mesaj pentru Grindeanu: Dacă Guvernul Bolojan pică, PNL nu va mai face alianță cu PSD

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu Foto Inquam Photos / Mălina Norocea

Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, avertizează că, dacă guvernul Bolojan va fi dat jos în urma sondajului intern al PSD, liberalii nu vor mai face coaliție de guvernare cu social-democrații. De asemenea, acesta a descris acțiunile recente ale președintelui PSD ca fiind o „aventură politică” și îi cere să revină la masa discuțiilor.

„Partidul Național Liberal nu a făcut nimic să pornească această criză și, mai mult, nu a făcut nimic să o adâncească. PNL este un partid demn, nu s-a lăsat călcat în picioare de astfel de manevre politice. De aceea, la ultima ședință a Biroului Politic Național am spus foarte clar: dacă va fi demis Guvernul Bolojan, PNL nu va mai face parte dintr-o altă coaliție cu PSD. Adică nu ne putem juca de-a coalițiile. Avem o coaliție, avem un protocol, suntem oameni serioși", a declarat Ciprian Ciucu, într-un interviu pentru G4Media.

Liberalul susține că acțiunile recente ale liderului PSD sunt o „aventură politică” și îi cere acestuia să revină la masa Coaliției, așa cum s-a decis în momentul în care a fost alcătuită actuala coaliție de guvernare.

„Ce face domnul Grindeanu mi se pare o aventură politică, o aventură care nu știu unde îl va duce. Sunt foarte îngrijorat, ca primar, de faptul că, în acest context internațional, cresc dobânzile, iar o criză politică suprapusă peste criza internațională ar crește și mai mult dobânzile. De aceea, eu mă aștept și cer domnului Grindeanu, foarte clar, să oprească această aventură politică, să revină la masa Guvernului, în coaliție, și să mergem mai departe așa cum am decis atunci când a fost semnat protocolul de guvernare”, susține prim-vicepreședintele PNL.

Social-democrații se întâlnesc pe 20 aprilie pentru a vota asupra poziției partidului în actuala Coaliție. Cei 5.000 de membri vor avea de ales între trei scenarii, potrivit lui Sorin Grindeanu: continuarea în aceeași formulă, trecerea în opoziție sau o reconfigurare în interiorul Coaliției.

„Am prezentat astăzi trei scenarii posibile: să rămânem în formula de acum, cu Ilie Bolojan premier, să trecem în opoziție sau să existe o reconfigurare în interiorul Coaliției. Nu există alte scenarii", a declarat Sorin Grindeanu, la finalul întâlnirii regionale cu social-democrații din Oltenia.

Întrebat ulterior la ce se referă prin „reconfigurare în interiorul Coaliției”, Grindeanu a lăsat de înțeles că social-democrații ar putea solicita atât schimbarea premierului, cât și modificări în ceea ce privește USR.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Digi Sport
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
O bunică fit are o viață de adolescentă rebelă: “Ies și cu 5 persoane pe săptămână. Unul mi-a oferit 200 de...
Cancan
'Profetul Apocalipsei' anunță o mare catastrofă în august 2026, după ce a prezis războiul din Iran
Fanatik.ro
Situație incredibilă înainte de barajul pentru Cupa Mondială! Hotelul echipei a fost jefuit: „Ce fel de stare...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ion Țiriac a desființat noul stadion Dinamo: „Este cea mai mare prostie pe care am auzit-o!”
Adevărul
Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia...
Playtech
Adio, buletin de plastic. Actele se mută pe telefon și ajung și în România
Digi FM
Țara din Europa unde permisul auto costă cât o mașină second-hand. Șoferii ajung să plătească între 3.500 și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi, față în față cu transferul carierei
Pro FM
Cum arată Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani. S-a fotografiat fără inhibiții pe o plajă din...
Film Now
Josh Duhamel rupe tăcerea despre mariajul cu Fergie: „Trăiam în umbra ei”. Au fost căsătoriți opt ani
Adevarul
Adevărul despre ieftinirea carburanților: de ce scăderea accizei este evitată, deși este singura măsură cu...
Newsweek
Ministrul muncii, despre schimbarea sistemului de pensii. Crește vârsta de pensionare? Mai poți ieși anticipat
Digi FM
Cât a cheltuit Nicușor Dan pe toate deplasările din 2025. Suma ar fi acoperit doar un singur zbor de lux al...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Dormi 7-8 ore pe noapte, dar tot ești obosit? Explicația unui specialist și sfaturile lui pentru un somn mai...
Digi Animal World
El este Merlin, porcul „vorbitor” care a cucerit internetul. A intrat în Cartea Recordurilor cu peste 1...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”