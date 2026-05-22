„Vin avioanele F-35!” Polonia primește celebrele aparate de vânătoare americane. „Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”

Polonia se pregătește să primească primele avioane de vânătoare F-35 de ultimă generație, fabricate în SUA, marcând o etapă importantă în programul de modernizare militară al țării.

Ministrul adjunct al Apărării, Cezary Tomczyk, a anunțat joi seara că avioanele F-35 purtând însemnele poloneze în formă de tablă de șah au plecat din SUA și se îndreaptă spre Polonia, scrie TVP World.

„Vor sosi în următoarele câteva ore și ne vom putea bucura de cel mai modern avion de vânătoare din lume”, a declarat Tomczyk pe X, numindu-le „primele F-35 din această parte a lumii”.

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a sărbătorit și el momentul online, scriind: „F-35-urile sosesc! Apărăm cerul polonez!”

Câte aparate vor avea polonezii

În 2020, guvernul polonez de atunci, condus de partidul conservator Lege și Justiție, a semnat un acord în valoare de 4,6 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 32 de avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA.

Acordul a fost al doilea cel mai mare contract de armament din istoria Poloniei și a inclus instruire și sprijin logistic.

Se așteaptă ca trei avioane să sosească inițial în Polonia, livrările urmând să continue până în 2029. Opt avioane destinate Poloniei se află în prezent în SUA, la Baza Ebbing a Gărzii Naționale Aeriene din Arkansas, unde sunt utilizate pentru instruirea piloților polonezi.

„Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”

F-35 este considerat pe scară largă unul dintre cele mai avansate avioane de luptă construite vreodată și se așteaptă ca acesta să îmbunătățească semnificativ capacitățile forțelor aeriene poloneze într-un moment în care preocupările legate de securitate în Europa de Est rămân ridicate în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Echipat cu tehnologie stealth, avionul este proiectat să evite sistemele radar inamice și să pătrundă în spațiul aerian puternic apărat. Potrivit analiștilor din domeniul apărării, acest lucru oferă Poloniei o puternică capacitate de descurajare pe care Rusia nu o poate egala în prezent.

Michał Stela, un expert al site-ului militar polonez Defence24, a descris achiziția ca fiind „o veste bună pentru noi, o veste proastă pentru Rusia”.

În cadrul unui interviu acordat postului privat de televiziune polonez TVN24, el a declarat: „Începând de mâine, vom avea pe teritoriul nostru avioane de vânătoare care se pot strecura neobservate spre est, printre radarele rusești. Anterior, avioanele noastre de vânătoare erau vizibile. Acum vor fi invizibile.”

„Rușii nu dispun de nimic asemănător cu F-35”, a adăugat el. „Nimic altceva nu se poate compara.”

