Ordonanța de urgență pentru carburanți a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanţa de urgenţă privind declararea situaţiei de criză pe piaţa combustibililor a fost publicată joi seară în Monitorul Oficial.

Guvernul a aprobat joi ordonanţa de urgenţă care instituie măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

„Se declară situaţie de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere până la data de 30 iunie 2026 inclusiv. Durata situaţiei de criză poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situaţia de criză, prin acte normative emise de Parlamentul sau Guvernul României. Încetarea situaţiei de criză şi a măsurilor de protecţie se poate dispune înainte de împlinirea termenului prevăzut”, se arată în ordonanța adoptată de guvern.

Potrivit textului ordonanței, se vor institui măsuri de limitare a adaosului comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie şi/sau comercializează benzină, motorină la valoarea medie a adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic, fiind exceptate exporturile şi livrările intracomunitare.

În cazul constatării unor adaosuri comerciale peste limitele prevăzute în actul normativ, vor fi aplicate amenzi cuprinse între 0,5% şi 1% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancţionării.

Totodată, prin această ordonanţă de urgenţă se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conţinutul de biocarburant din volumele de benzină puse pe piaţă de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecţie.

De asemenea, pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină şi ţiţei se va efectua doar după obţinerea acordului ministerului cu atribuţii în domeniul economic şi ministerului de resort.

Reglementări pentru piața gazelor

Ordonanţa conţine şi unele modificări privind piaţa gazelor naturale, pentru eliminarea ambiguităţilor juridice şi a riscului de interpretare neunitară, asigurarea delimitării corecte a atribuţiilor instituţiilor publice, evitarea unor disfuncţionalităţi în implementarea mecanismului de alocare a gazelor naturale, prevenirea apariţiei unor dezechilibre între participanţii la piaţă şi reducerea riscului de litigii generate de aplicarea neclară a prevederilor legale.

Principalele modificări cu privire la gazele naturale sunt: instituirea unui mecanism clar de repartizare proporţională a cantităţilor disponibile, în funcţie de consumul estimat al clienţilor fiecărui furnizor; introducerea unor prevederi detaliate privind defalcarea cantităţilor pe categorii de consum; stabilirea unor reguli explicite de calcul, inclusiv: determinarea stocurilor minime, calculul diferenţelor între consumul estimat şi cantităţile alocate, recalcularea cantităţilor în funcţie de evoluţia consumului.

Alte modificări vizează reglementarea unui mecanism de recalculare şi ajustare periodică, pe baza datelor transmise de operatorii din piaţă, instituirea unor obligaţii privind transmiterea şi actualizarea datelor între producători, furnizori şi autorităţile competente.

