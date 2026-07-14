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Legea care vizează accelerarea proiectelor finanțate din fonduri europene a intrat în vigoare

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foto ministerul dezvoltarii
Foto: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei﻿ Facebook
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Legea care creează cadrul pentru accelerarea absorbției fondurilor europene și eficientizarea investițiilor publice, a fost publicată în Monitorul Oficial, a anunțat ministrul interimar al Dezvoltării Cseke Attila. Actul normativ introduce mecanisme menite să deblocheze și să grăbească implementarea proiectelor de investiții, în special a celor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, noua lege reprezintă „un pas esenţial în direcţia deblocării şi accelerării proiectelor de investiţii publice, în special în contextul implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), prin introducerea unor mecanisme flexibile şi eficiente de recepţie a lucrărilor”.

Ministerul precizează că „actul normativ permite ca investiţiile finanţate din fonduri europene să fie decontate şi finalizate într-un ritm accelerat, fără a afecta cerinţele privind calitatea, siguranţa şi conformitatea construcţiilor”.

La finalul anunțului, ministrul Cseke Attila a transmis că publicarea în Monitorul Oficial a Legii 141/2026 creează cadrul necesar pentru „absorbţia mai rapidă a fondurilor europene şi eficientizarea investiţiilor”.

Editor : Ana Petrescu

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