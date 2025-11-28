Partidul AUR și-a ales vicepreședinții și președintele CNC. Duminică are loc congres

Membrii AUR și-au ales, prin vot electronic, noua conducere a partidului, Petrișor Peiu fiind următorul președinte al Consiliului Național de Conducere. În cadrul votului au fost aleși și vicepreședinții AUR.

„În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Național de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului”, se arată într-un comunicat AUR, remis vineri.

În cadrul procesului de vot au fost aleși și următorii vicepreședinți: Adrian Axinia, Răzvan Biro, Ramona Bruynseels, Mihai Enache, Andrei Gușă, Ramona Lovin, Mugur Mihăescu, Dumitrina Mitrea, Sorin Muncaciu, Valeriu Munteanu, Gianina Șerban, Dan Tanasă, Georgiana Teodorescu și Nicolae Vlahu.

Duminică are loc congresul partidului, unde va fi ales noul președinte. Până în acest moment, George Simion este singurul candidat.

