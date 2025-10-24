Live TV

Pe urmele radiațiilor: mai multe instituții au cumpărat teste pentru „câmpurile electromagnetice”, după ce sporul de antenă s-a redus

Andreea Ghiorghe Data actualizării: Data publicării:
antena antene telefonie mobila 5gshutterstock_750428755
Foto: Shutterstock
Din articol
Instituții care și-au verificat „radiațiile”

Prefecturi, inspectorate ale poliției, poliție locală și chiar Cancelaria prim-ministrului au achiziționat, în ultimele luni, teste pentru verificarea „câmpurilor electromagnetice” din clădiri. Măsurătorile vin după ce Guvernul a plafonat sporurile pentru condiții vătămătoare, inclusiv sporul de „antenă”, la maximum 300 de lei brut, care în unele cazuri putea ajunge și la 1.500 de lei.

Ilie Bolojan declara, la finalul lunii iunie, că România are „un număr mare de sporuri”.

„Unele au fost abuzate în anii aceștia (...) sporul de antenă. Asta înseamnă că un om, dacă e în fața unui calculator, beneficiază de acest spor. Mă gândesc la cei din privat are nu primesc un astfel de spor. (...) În multe zone s-a sărit peste cal”, spunea premierul în data de 27 iunie, înainte ca Guvernul să plafoneze sporul pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut, până la finalul anului 2026.

Până la adoptarea acestei măsuri, sporul putea ajunge la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 de lei brut.

Instituții care și-au verificat „radiațiile”

Din vară și până acum, numeroase instituții au achiziționat pachete care să măsoare „câmpurile electromagnetice”. În funcție de complexitatea verificărilor, pentru astfel de servicii autoritățile au plătit de la câteva sute la câteva mii de euro, după cum urmează:

  • Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice

Pentru efectuarea verificărilor în 23 de sedii, direcția a plătit un pachet de 75.650 de lei (peste 15.000 de euro).

Screenshot 2025-10-24 at 13.45.57
Sursa: Captură/ SICAP
  • Cancelaria prim-ministrului

Și la palatul Victoria s-au dispus verificări, care au costat 11.750 de lei (2.350 de euro).

Screenshot 2025-10-24 at 13.52.56
Sursa: Captură/ SICAP
  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Pentru măsurarea câmpurilor electromagnetice și radioelectrice, MIPE a achiziționat un pachet de 14.532 de lei (2.906 euro).

Screenshot 2025-10-24 at 15.21.30
Sursa: Captură/ SICAP
  • Prefectura Tulcea - 1.960 de lei (392 de euro)
  • Prefectura Bihor - 1.800 de lei (360 euro)

Tot la Bihor, și Inspectoratul Județean de Poliție a verificat efectele „câmpului electromagnetic”, servicii care au costat 3.000 de lei (600 de euro).

  • Poliția Locală Galați - 2.250 de lei (450 de euro)

„Servicii măsurare, interpretare și evaluare a câmpurilor electromagnetice, pentru sediul instituției și cele 4 sedii ale secțiilor de poliție locală, conform reglementărilor legale în vigoare”, se arată în caietul de sarcini.

  • Inspectoratul de Poliție al județului Neamț - 1.200 de lei (240 de euro)

După ce Guvernul a limitat sporul pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut, angajații din mai multe instituții au protestat. Cei de la Ministerul Finanțelor au oprit lucrul, iar o manifestație spontană a fost și la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Instituțiile evaluează mediul de muncă și factorii de risc pentru angajați, inclusiv câmpurile electromagnetice, pentru a determina dacă există condiții vătămătoare. Potrivit legii, rezultatele măsurătorilor determină dacă acordarea sporurilor este justificată.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașina tinerilor impuscati in masina din harghita
Primele rezultate ale necropsiei celor doi tineri găsiți împușcați...
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, despre legea pensiilor magistraților: Dacă și a doua...
cosuri carrefour
Grupul Carrefour vrea să se retragă din România, după 24 de ani de...
Ultimele știri
Un ucrainean s-a aruncat în aer în timp ce era controlat de poliția de frontieră. Alte trei persoane au fost ucise în urma deflagrației
Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine”
Pericol de inundații: furtuna tropicală Melissa poate deveni un „uragan puternic”, avertizează meteorologii din SUA. Unde va lovi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.
Maia Sandu l-a desemnat oficial pe Alexandru Munteanu drept candidat la funcția de premier al Guvernului de la Chișinău
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Răspuns dur al lui Bolojan la atacurile lui Grindeanu: „Să depună moțiune cu AUR, ca Guvernul să plece”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu avertizează: România pierde 200 de milioane de euro, dacă legea pensiilor magistraților nu va fi aprobată
BUCURESTI - MINISTRUL ECONOMIEI - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
guvern
Oficial. Guvernul a stabilit data alegerilor pentru Primăria Capitalei. Care este calendarul electoral
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
NASA, în alertă! O cometă uriașă amenință Pământul
Fanatik.ro
Andrei Vochin dezvăluie motivul pentru care scandalul de la Craiova a venit la momentul potrivit pentru Mirel...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Gigi Becali intervine în scandalul finului Mirel Rădoi cu Ștefan Baiaram! Ce spune patronul FCSB de situația...
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Ce pensie vei avea în 2030 dacă azi câștigi 3.000, 5.000 sau 7.000 lei. Simulare completă
Digi FM
Ce arată necropsia celor doi tineri găsiți morți într-o mașină. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
RECALCULARE Pensionar cu grupe pierde 1.400 lei la pensie. Altul câștigă 1.500 în condiții normale
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat a fost mușcat de un câine în timpul unui maraton. Videoclipul a devenit viral
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...