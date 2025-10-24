Pe urmele radiațiilor: mai multe instituții au cumpărat teste pentru „câmpurile electromagnetice”, după ce sporul de antenă s-a redus

Prefecturi, inspectorate ale poliției, poliție locală și chiar Cancelaria prim-ministrului au achiziționat, în ultimele luni, teste pentru verificarea „câmpurilor electromagnetice” din clădiri. Măsurătorile vin după ce Guvernul a plafonat sporurile pentru condiții vătămătoare, inclusiv sporul de „antenă”, la maximum 300 de lei brut, care în unele cazuri putea ajunge și la 1.500 de lei.

Ilie Bolojan declara, la finalul lunii iunie, că România are „un număr mare de sporuri”.

„Unele au fost abuzate în anii aceștia (...) sporul de antenă. Asta înseamnă că un om, dacă e în fața unui calculator, beneficiază de acest spor. Mă gândesc la cei din privat are nu primesc un astfel de spor. (...) În multe zone s-a sărit peste cal”, spunea premierul în data de 27 iunie, înainte ca Guvernul să plafoneze sporul pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut, până la finalul anului 2026.

Până la adoptarea acestei măsuri, sporul putea ajunge la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 de lei brut.

Instituții care și-au verificat „radiațiile”

Din vară și până acum, numeroase instituții au achiziționat pachete care să măsoare „câmpurile electromagnetice”. În funcție de complexitatea verificărilor, pentru astfel de servicii autoritățile au plătit de la câteva sute la câteva mii de euro, după cum urmează:

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice

Pentru efectuarea verificărilor în 23 de sedii, direcția a plătit un pachet de 75.650 de lei (peste 15.000 de euro).

Cancelaria prim-ministrului

Și la palatul Victoria s-au dispus verificări, care au costat 11.750 de lei (2.350 de euro).

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Pentru măsurarea câmpurilor electromagnetice și radioelectrice, MIPE a achiziționat un pachet de 14.532 de lei (2.906 euro).

Prefectura Tulcea - 1.960 de lei (392 de euro)

Prefectura Bihor - 1.800 de lei (360 euro)

Tot la Bihor, și Inspectoratul Județean de Poliție a verificat efectele „câmpului electromagnetic”, servicii care au costat 3.000 de lei (600 de euro).

Poliția Locală Galați - 2.250 de lei (450 de euro)

„Servicii măsurare, interpretare și evaluare a câmpurilor electromagnetice, pentru sediul instituției și cele 4 sedii ale secțiilor de poliție locală, conform reglementărilor legale în vigoare”, se arată în caietul de sarcini.

Inspectoratul de Poliție al județului Neamț - 1.200 de lei (240 de euro)

După ce Guvernul a limitat sporul pentru condiții vătămătoare la 300 de lei brut, angajații din mai multe instituții au protestat. Cei de la Ministerul Finanțelor au oprit lucrul, iar o manifestație spontană a fost și la sediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Instituțiile evaluează mediul de muncă și factorii de risc pentru angajați, inclusiv câmpurile electromagnetice, pentru a determina dacă există condiții vătămătoare. Potrivit legii, rezultatele măsurătorilor determină dacă acordarea sporurilor este justificată.