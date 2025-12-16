Oficialii europeni au elaborat primul plan european privind locuințe la prețuri accesibile, care a fost prezentat marți în plenul Parlamentului European. Vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, a declarat pentru Digi24.ro că statele membre ar putea primi finanțare pentru construirea de locuințe sociale, cămine studențești sau alte facilități pentru tineri și familiile lor. În plus, utilizarea unor platforme precum Airbnb ar putea fi limitată în unele orașe mari, din cauză că ar crește artificial prețul chiriilor.

Planul, prezentat marți de către Comisia Europeană, a plecat de la premisa că prețurile locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20% în ultimii zece ani.

„Milioane de europeni se confruntă cu dificultăți în găsirea unei locuințe pe care să și-o poată permite”, transmite Exectivul european printr-un comunicat.

„Prezentul plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile prin stimularea investițiilor, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea celor mai afectați membri ai societății noastre. Pentru că locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că, în Europa, toată lumea își poate permite un loc decent pe care să-l numească acasă”, a declarat Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe.

Oficialii europeni promit să ia măsuri pentru a crește oferta de locuințe de pe piață, să îndrepte fonduri către construirea mai multor locuințe sociale, acolo unde este nevoie, dar și către construirea de noi cămine studențești.

De asemenea, vor fi modificări și în privința închirierilor de locuințe pe termen scurt. Cu alte cuvinte, utilizarea platformelor precum Airbnb ar putea fi limitată în orașele turistice, acolo unde prețul chiriilor ar fi crescut artificial.

Planul pentru România. Studenții nu își permit să stea în marile orașe

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat, pentru Digi24.ro, că în țara noastră principala problemă este lipsa locuințelor sociale și a căminelor studențești, pentru că tinerii nu își permit să plătească chirii în marile orașe.

„Sunt mai multe măsuri, pentru că nu există o singură rezolvare. Planul de locuire este însoțit de fonduri dedicate și de reglementarea a tot ce înseamnă locuințe goale, locuințe de turism, Airbnb.

Sunt orașe care au până la 30% din locuințe neocupate; știu că și la noi există un grad de locuințe goale de aproape 20%. Există mai multe moduri prin care putem rezolva această criză.

Eu mă concentrez pe tot ce înseamnă construcția de cămine, pentru că studenții nu își permit să stea în chirii în marile orașe, precum București, Cluj, Timișoara și așa mai departe”, a spus Nicu Ștefănuță.

Limitarea platformelor Airbnb

„Am putea vedea acest lucru, cu siguranță. Nu este însă principala problemă la noi. Pentru mine, principala problemă este lipsa locuințelor sociale, ecartul foarte mare dintre ceea ce își permit oamenii și ceea ce cere piața. Piața din București este deja în stagnare, oamenii nu au cu ce. Creditele sunt scumpe, condițiile sunt draconice.

Airbnb nu este principala problemă la noi, dar în alte orașe din Spania și Italia este, și acolo vom vedea o reglementare dură”, a mai declarat europarlamentarul.

El a mai explicat că noul plan pentru locuințe mai accesibile nu va veni cu obligații pentru țările membre, însă le va oferi programe de finanțare.

„Nu va fi o obligație europeană, însă vor exista foarte multe facilități. State diferite au probleme diferite. Fondul locativ din Austria, din Viena, este foarte cunoscut — au foarte multe locuințe sociale. România este aproape de zero.

Nouă ne trebuie locuințe sociale, ne trebuie cămine pentru studenți și ne trebuie cât mai multe facilități pentru tineri și familiile lor. Nu ajunge, cu contracte care nu sunt pe perioadă nedeterminată și cu credite scumpe, să îți cumperi o casă”, a mai arătat Nicu Ștefănuță.