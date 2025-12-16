Live TV

Video Plan pentru locuințe la prețuri accesibile pe teritoriul UE. Nicu Ștefănuță: „Vor fi facilități pentru tineri și familiile lor”

Andreea Ghiorghe Data publicării:
photo-collage.png - 2025-07-18T153229.769
Vicepresedintele Parlamentului European, Nicu Stefanuta. FOTO. INQUAM PHOTOS/Virgil Simonescu
Din articol
Planul pentru România. Studenții nu își permit să stea în marile orașe Limitarea platformelor Airbnb

Oficialii europeni au elaborat primul plan european privind locuințe la prețuri accesibile, care a fost prezentat marți în plenul Parlamentului European. Vicepreședintele PE, Nicu Ștefănuță, a declarat pentru Digi24.ro că statele membre ar putea primi finanțare pentru construirea de locuințe sociale, cămine studențești sau alte facilități pentru tineri și familiile lor. În plus, utilizarea unor platforme precum Airbnb ar putea fi limitată în unele orașe mari, din cauză că ar crește artificial prețul chiriilor.

Planul, prezentat marți de către Comisia Europeană, a plecat de la premisa că prețurile locuințelor au crescut cu peste 60%, iar chiriile cu peste 20% în ultimii zece ani.

„Milioane de europeni se confruntă cu dificultăți în găsirea unei locuințe pe care să și-o poată permite”, transmite Exectivul european printr-un comunicat.

„Prezentul plan stabilește acțiuni concrete pentru a face locuințele mai accesibile prin stimularea investițiilor, reglementarea închirierilor pe termen scurt, reducerea birocrației și sprijinirea celor mai afectați membri ai societății noastre. Pentru că locuința nu este doar o marfă. Este un drept fundamental. Trebuie să mobilizăm fiecare euro și să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne asigura că, în Europa, toată lumea își poate permite un loc decent pe care să-l numească acasă”, a declarat Dan Jørgensen, comisarul european pentru energie și locuințe.

Oficialii europeni promit să ia măsuri pentru a crește oferta de locuințe de pe piață, să îndrepte fonduri către construirea mai multor locuințe sociale, acolo unde este nevoie, dar și către construirea de noi cămine studențești.

De asemenea, vor fi modificări și în privința închirierilor de locuințe pe termen scurt. Cu alte cuvinte, utilizarea platformelor precum Airbnb ar putea fi limitată în orașele turistice, acolo unde prețul chiriilor ar fi crescut artificial.

Planul pentru România. Studenții nu își permit să stea în marile orașe

Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat, pentru Digi24.ro, că în țara noastră principala problemă este lipsa locuințelor sociale și a căminelor studențești, pentru că tinerii nu își permit să plătească chirii în marile orașe.

„Sunt mai multe măsuri, pentru că nu există o singură rezolvare. Planul de locuire este însoțit de fonduri dedicate și de reglementarea a tot ce înseamnă locuințe goale, locuințe de turism, Airbnb.

Sunt orașe care au până la 30% din locuințe neocupate; știu că și la noi există un grad de locuințe goale de aproape 20%. Există mai multe moduri prin care putem rezolva această criză.

Eu mă concentrez pe tot ce înseamnă construcția de cămine, pentru că studenții nu își permit să stea în chirii în marile orașe, precum București, Cluj, Timișoara și așa mai departe”, a spus Nicu Ștefănuță.

Limitarea platformelor Airbnb

„Am putea vedea acest lucru, cu siguranță. Nu este însă principala problemă la noi. Pentru mine, principala problemă este lipsa locuințelor sociale, ecartul foarte mare dintre ceea ce își permit oamenii și ceea ce cere piața. Piața din București este deja în stagnare, oamenii nu au cu ce. Creditele sunt scumpe, condițiile sunt draconice.

Airbnb nu este principala problemă la noi, dar în alte orașe din Spania și Italia este, și acolo vom vedea o reglementare dură”, a mai declarat europarlamentarul.

El a mai explicat că noul plan pentru locuințe mai accesibile nu va veni cu obligații pentru țările membre, însă le va oferi programe de finanțare.

„Nu va fi o obligație europeană, însă vor exista foarte multe facilități. State diferite au probleme diferite. Fondul locativ din Austria, din Viena, este foarte cunoscut — au foarte multe locuințe sociale. România este aproape de zero.

Nouă ne trebuie locuințe sociale, ne trebuie cămine pentru studenți și ne trebuie cât mai multe facilități pentru tineri și familiile lor. Nu ajunge, cu contracte care nu sunt pe perioadă nedeterminată și cu credite scumpe, să îți cumperi o casă”, a mai arătat Nicu Ștefănuță.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
2
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
3
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Vladimir Putin
5
Putin vrea „pace adevărată” în Ucraina. Kremlinul avertizează: liderul rus respinge...
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Digi Sport
Fără milă! Și-a aflat sentința: "E imposibil să înțelegi cum a făcut așa ceva un om sănătos la cap"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
victor negrescu
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să vedem dacă Coaliția funcționează”
tractor care ara un camp
Parlamentul European a aprobat un sprijin mai mare pentru fermieri. Câți bani vor primi anual fermele mici
Persoane care beneficiază de scutire la plata impozitelor în 2025. Foto Shutterstock
CCR a validat pachetul fiscal: impozite mai mari la locuințe, terenuri, mașini și dividende din 2026. Cum vor fi afectați românii
Nicu Ștefănuță.
Nicu Ştefănuţă: „Este sfârșitul păcii. Europa se trezește mult prea încet, iar istoria nu așteaptă după nehotărâți”
uniunea europeana, steag, sediul comisiei europene
Uniunea Europeană critică dur planul de pace Trump-Putin: „Nicio decizie despre Ucraina nu ar trebui luată fără Ucraina”
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
„Trebuie să fim calmi, dar să investim în apărare”. Nicușor Dan...
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de...
Fostul ministru al transporturilor, Razvan Cuc, este adus la sediul DNA, in Bucuresti, 16 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Răzvan Cuc, reținut de procurorii DNA. Fostul ministru PSD al...
trafic bucuresti, masini bucuresti
CE face un pas înapoi, la presiunea producătorilor auto: Mașinile cu...
Ultimele știri
Consilierii municipali cer Guvernului prelungirea termenului pentru realizarea Parcului Grozăveşti
Primăria Capitalei împrumută de 50 de milioane de lei pentru plata restanțelor la termoficare
Statele Unite includ Clan del Golfo pe lista organizațiilor teroriste străine. Peste 7.500 de membri și trafic masiv de cocaină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii favorizate de astre în 2026. Care sunt nativii care își vor schimba complet viețile și vor avea...
Cancan
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este...
Fanatik.ro
După ce s-a aflat că Gabi Tamaș e noul concurent Survivor România 2026, a venit anunțul momentului: ”Mult...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Profesorii preuniversitari, în vizorul unei schimbări majore. Ce interdicții ar putea avea în viitor
Adevărul
Momentul în care un hoț român a fost demascat de un influencer: „A furat în Irlanda, dar lucrurile nu păreau...
Playtech
Noi ajutoare financiare pentru pensionari. Anunţul a fost făcut de ministrul Muncii
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Un atacant de 35 de ani, în locul lui Louis Munteanu
Pro FM
Câți copii are Ricky Martin. Doi dintre ei au 17 ani și par să fie atrași de industria divertismentului
Film Now
Rob Reiner și fiul său, Nick, s-ar fi certat la petrecerea lui Conan O’Brien, cu câteva ore înainte de...
Adevarul
O pensionară este obligată să restituie 60.000 de euro după ce a încasat două pensii simultan, vreme de două...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță un ajutor la pensie în 2026. Ar putea fi singurul pentru milioane de pensionari
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Cum arată partenera ideală, în opinia lui Orlando Bloom. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă preferă „o...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...