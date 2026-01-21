Live TV

Von der Leyen a anunțat inițiativa „EU Inc.”, o structură de companie europeană care ar permite înființarea firmelor în 48 de ore

Data publicării:
ursula
Foto: Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene / Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Fragmentarea pieței europene împinge startup-urile spre SUA Parlamentul European susține introducerea celui de-al 28-lea regim corporativ

Uniunea Europeană vrea să simplifice mediul de afaceri prin introducerea „EU Inc.”, o structură de companie europeană care va permite înființarea firmelor în 48 de ore, complet online, și funcționarea lor după aceleași reguli în toate statele membre, pentru ca acestea să se poată finanța și extinde mai ușor pe piața unică, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos.

„Scopul final este să creăm o nouă structură de companie cu adevărat europeană, o numim EU Inc., cu un set de reguli simplu și unic care se va aplica fără probleme în întreaga Uniune”, a declarat aceasta.

Potrivit Comisiei Europene, „EU Inc.” va permite antreprenorilor să înregistreze o firmă complet online în termen de 48 de ore și să funcționeze sub aceleași reguli de drept societar, capital și guvernanță, indiferent de statul membru ales.

Practic, companiile vor putea opera și atrage finanțare în întreaga Uniune fără a se mai adapta la sisteme juridice diferite de la o țară la alta.

Ursula von der Leyen a subliniat că actualul cadru legislativ reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea dezvoltării firmelor europene.

„Trăim într-o epocă în care capitalul și datele pot traversa Europa într-o secundă, iar mediul de afaceri trebuie să se poată mișca la fel de liber. În prezent însă, prea multe companii sunt nevoite să caute oportunități de creștere în afara Uniunii, pentru că se confruntă cu un nou set de reguli de fiecare dată când se extind într-un alt stat membru”, a afirmat șefa Comisiei.

VIDEO Ursula von der Leyen avertizează SUA: Tarifele între aliați sunt „o greșeală". UE promite un răspuns „ferm, unit și proporțional"

Fragmentarea pieței europene împinge startup-urile spre SUA

Reforma vine ca răspuns la o problemă structurală a pieței unice europene.

Deși Uniunea Europeană numără aproximativ 450 de milioane de consumatori, în practică extinderea unei firme dincolo de granițele naționale presupune navigarea prin 27 de legislații diferite.

Această fragmentare a dus la apariția fenomenului cunoscut sub numele de „Delaware flip”, prin care numeroase startup-uri europene își mută sediul juridic în Statele Unite pentru a putea atrage mai ușor investiții și a se extinde la scară globală.

„Deși, pe hârtie, piața celor 450 de milioane de europeni este deschisă, în realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Iar acest lucru acționează ca o frână asupra potențialului de creștere și profit al companiilor”, a avertizat von der Leyen.

Pentru a susține dezvoltarea noilor companii europene, președinta Comisiei a anunțat și crearea unei Uniuni a Economiilor și Investițiilor, un proiect menit să mobilizeze capitalul disponibil în interiorul Uniunii Europene.

Potrivit datelor prezentate de von der Leyen, aproximativ 300 de miliarde de euro din economiile familiilor europene sunt investite anual în afara UE, în loc să finanțeze inovația și creșterea economică internă.

Noua inițiativă urmărește introducerea unor produse europene de economisire, stimularea capitalului de risc și eliminarea barierelor care blochează fluxurile de investiții între statele membre.

Scopul este crearea unui sistem în care companiile europene să poată atrage finanțare la fel de ușor ca firmele din marile economii globale.

Parlamentul European susține introducerea celui de-al 28-lea regim corporativ

Demersul Comisiei este susținut și la nivel legislativ. Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a adoptat luna trecută, cu 18 voturi pentru, 4 împotrivă și 1 abținere, un set de recomandări pentru introducerea unui nou cadru legal european destinat companiilor inovatoare.

Propunerea vizează exact crearea „celui de-al 28-lea regim corporativ”, o structură juridică distinctă, recunoscută în toate statele membre, care să stimuleze investițiile, mobilitatea transfrontalieră și inovarea.

Dacă va fi implementată conform planului, „EU Inc.” ar putea deveni una dintre cele mai importante reforme economice ale Uniunii Europene, cu potențialul de a transforma fundamental modul în care sunt create, finanțate și extinse companiile pe piața europeană.

