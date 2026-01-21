Live TV

News Alert Parlamentul European cere trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE. Rezoluție votată cu un scor strâns

Parlamentul European a adoptat miercuri o propunere de trimitere a acordului cu Mercosur la Curtea de Justiţie a UE, pentru a evalua conformitatea conţinutului acestuia cu tratatele UE. Această amânare înseamnă aplicarea acordului cu 18 până la 24 de luni mai târziu, cu excepția cazului în care Comisia Europeană decide o aplicare provizorie.

334 de eurodeputaţi au votat pentru trimiterea acordului la Curte, 324 au votat împotrivă şi 11 s-au abţinut. În total, au votat 669 de eurodeputaţi, potrivit Agerpres.

O a doua rezoluţie, care solicita acelaşi lucru, a fost respinsă cu 225 de voturi pentru, 402 împotrivă şi 13 abţineri.

Rezoluția a fost votată în condițiile în care fermierii din mai multe țări au protestat în fața Parlamentului European pentru a pune presiune asupra eurodeputaților care urmau să voteze astăzi în plen.

Această sesizare a CJUE blochează, în mod teoretic, intrarea în vigoare a acestui acord. Totuși, Comisia Europeană are posibilitatea să pună tratatul în aplicare, cu titlu provizoriu.

Acest tratat creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, între UE, Brazilia, Argentina, Paraguay şi Uruguay, cu peste 700 de milioane de consumatori.

El urmează să permită UE să exporte automobile, maşini, vinuri şi spirtoase către America Latină şi să faciliteze intrarea în UE a cărnii de vită, zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane.

Critcii acordului consideră că acesta va zdruncina agricultura europeană prin produse importate mai ieftine şi care nu respectă neapărat normele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente.

