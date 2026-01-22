Vicepreședintele Parlamentului European, eurodeputatul român Nicu Ștefănuță, i-a transmis miercuri un mesaj dur liderului AUR, George Simion, după ce acesta a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite, la un eveniment organizat la Washington.

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul Statelor Unite, la Trump Kennedy Art Center, în Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

În imaginile video apărute marți, puteau fi observați și mai mulți membri ai Congresului american. Înainte de a tăia felia de tort, Simion i-a spus unuia dintre participanți, care este din Groenlanda, că „vom fi acolo pentru toți oamenii liberi din lume”.

Miercuri, europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European, i-a transmis un mesaj liderului AUR, printr-un clip video, postat pe rețeaua socială Facebook.

„George Simion, am un mesaj pentru tine: Să-ți stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândește-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei și cineva îți cerea acel teritoriu. Pentru că noi suntem parte dintr-o familie, și când ești parte dintr-o familie ai grijă de nevoile celor din familia ta. Dacă unul din membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că, data viitoare, poate ești tu la rând. Așa că, să-ți stea în gât tortul ăla!”, i-a transmis Nicu Ștefănuță lui George Simion.

