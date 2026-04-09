PNL cere demisia vicepreşedintelui CJ Argeş, de la PSD, vizat de un dosar de corupţie

PNL Argeş solicită demisia vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş, Marius Nicolaescu (PSD), trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru ilegalităţi în cazul unor case cumpărate la suprapreţ şi destinate unor persoane vulnerabile. Dacă nu va demisiona, liberalii susţin că vor demara procedura de revocare din funcţie.

"PNL Argeş cere măsuri urgente şi asumare în urma acuzaţiilor de corupţie din Consiliul Judeţean Argeş. Vicepreşedintele PSD al CJ Argeş, Marius Nicolaescu, nu mai poate rămâne în funcţie.

Dacă nu va demisiona, PNL va demara săptămâna viitoare procedura de revocare din funcţie. Integritatea în funcţia publică nu e negociabilă. Acuzaţiile formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie într-un dosar care vizează persoane din conducerea administraţiei judeţene şi din sistemul de asistenţă socială sunt extrem de grave şi nu pot rămâne fără consecinţe”, a transmis PNL Argeş, printr-un comunicat, potrivit News.ro.

Liberalii mai spun că, potrivit anchetei, în dosarul în care vicepreşeditele CJ Argeş este inculpat alături de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie Copilului (DGASPC) Argeş au fost furnizate informaţii confidenţiale pentru a facilita atribuirea contractelor, iar imobilele achiziţionate erau nefinalizate, fără utilităţi şi supraevaluate:

"Vorbim despre resurse care ar fi trebuit să ajungă la cei mai vulnerabili cetăţeni, nu să fie deturnate prin mecanisme frauduloase."

Potrivit aceluiaşi document, liberalii mai cer și suspendarea din funcţie a Tatianei Eftime şi a Adelei Gogoaşe, directoare în cadrul DGASPC Argeș.

Direcţia Naţională Anticorupţie a informat, miercuri, că procurori ai Serviciului Teritorial Piteşti al instituţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a directoruului general al DGASPC Argeş, Tatiana Eftimie, a adjunctului Adela Gogoaşe şi a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Argeş Marius-Florinel Nicolaescu pentru folosirea de informaţii nedestinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Potrivit procurorilor DNA, Eftimie este acuzată şi de abuz în serviciu, iar ceilalţi doi de complicitate la această infracţiune.

De asemenea, au fost trimişi în judecată Adrian Neagu, la data faptelor arhitect şef al oraşului Ştefăneşti şi membru al comisiei de recepţie, pentru fals intelectual în formă continuată şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane, în formă continuată, administratorul societăţii S.C. BEST OIL SORAMA S.R.L. pentru complicitate la abuz în serviciu şi soţia arhitectului şef, reprezentantă a altei societăţi comerciale, pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, toţi trei în stare de libertate.

