PNL, reacție după ce PSD a anunțat că nu va vota guvernul Siegfried Mureșan: „Au hotărât adâncirea şi prelungirea crizei politice”

PNL a reacţionat, luni, după decizia PSD de a nu vota guvernul Siegfried Mureşan şi acuză conducerea partidului că a hotărât adâncirea şi prelungirea crizei politice. Liberalii mai spun că toate partidele parlamentare responsabile au obligaţia de a analiza atent programul şi componenţa Guvernului propus, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură.

„Partidul Naţional Liberal constată că liderii PSD au hotărât adâncirea şi prelungirea crizei politice, cu riscuri pentru România, prin decizia de a nu susţine un guvern condus de premierul desemnat Siegfried Mureşan pe baza unor argumente manipulatoare şi, parţial, mincinoase”, a transmis PNL într-un comunicat oficial.

Potrivit PNL, „timp de peste patru luni de zile, conducerea PSD s-a dovedit incapabilă de a găsi o rezolvare la criza pe care a declanşat-o, iar acum impune parlamentarilor social-democraţi să respingă o soluţie corectă pentru ţară, decisă de preşedintele României”.

„Dacă era de bună-credinţă si preocupat de interesul ţării, PSD ar fi trebuit să ia o decizie privind învestirea unui guvern Mureşan doar după analizarea programului de guvernare, a echipei propuse de premierul desemnat şi a soluţiilor concrete pentru problemele cu care se confruntă ţara noastră. România traversează o perioadă dificilă, iar prelungirea incertitudinii politice comportă riscuri în plus. Rectificarea bugetară, proiectul de buget pentru 2027, evoluţia preţurilor la energie, continuarea absorbţiei fondurilor europene şi situaţia de securitate regională sunt teme care necesită un Executiv cu puteri depline. De asemenea, prin respingerea unui nou guvern cu argumente populiste, deci prin prelungirea crizei şi promisiunea revenirii la politicile iresponsabile din anii trecuţi, PSD asuma riscul degradării ratingului de ţară”, menţionează liberalii.

„În aceste condiţii, PNL consideră că toate partidele parlamentare responsabile au obligaţia de a analiza atent programul şi componenţa Guvernului propus, precum şi consecinţele prelungirii crizei, înainte de a lua o decizie definitivă asupra votului de învestitură”, mai spune formațiunea.

PNL transmite că susţine demersurile premierului desemnat de a prezenta în termenul constituţional programul de guvernare şi lista miniştrilor.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu a anunţat luni, la finalul şedinţei conducerii, că PSD nu va vota guvernul Siegfried Mureşan, arătând că partidul votează doar un guvern din care face parte. El a precizat că în BPN s-a decis astăzi să nu se voteze guvernul Bolojan 2.0 şi această recomandare a Biroului Permanent Naţional va fi înaintată Consiliului Politic Naţional, forul decizional.

Citește și:

Sorin Grindeanu îl îndeamnă pe Siegfried Mureșan să-și depună mandatul: „Să nu pierdem timpul”

Sorin Grindeanu spune că premierul desemnat, Siegfried Mureşan, nu l-a contactat: „M-a sunat, în schimb, Ilie Bolojan”

Editor : A.M.G.