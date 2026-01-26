Liderii Coaliției se întâlnesc luni, la Palatul Victoria, pentru a discuta atât reformele, cât și temele restante rămase pe agenda Executivului. Este o săptămână decisivă pentru reforma administrației locale și centrale, pe care Guvernul vrea ca Parlamentul să-și asume răspunderea până în luna februarie. Acesta vine la pachet cu măsuri de relansare economică.

La pachet cu măsura reformei administrației ar veni și un pachet de relansare economică, potrivit premierului Ilie Bolojan. Acesta presupune susținerea investițiilor străine, dezvoltarea și cercetarea din România, dar și ajutoare de stat, conform declarațiilor făcute de Bolojan.

De asemenea, pe masa Guvernului sunt și alte teme importante, printre care bugetul. România a intrat în 2026 fără un plan stabilit, însă are o țintă pentru a obține anul acesta un deficit de maxim 6,4%.

O altă temă importantă ar fi și numirile șefilor de la SRI și SIE.

