Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”

George Simion, preşedintele AUR, afirmă miercuri, într-o postare pe Facebook, că social-democrații că „sunt nervoşi nevoie mare” şi că „nu pot părăsi această Coaliţie pentru că au dosare, de la NORDIS la toate şpăgile care îi fac vulnerabili” şi atunci „fac balet pe seama ieşirii de la guvernare”. Potrivit lui Simion, nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie.

„Domnii din PSD sunt nervoşi nevoie mare: sunt într-o coaliţie cu Nicuşor Dan, Bolojan, USR şi, în general, cu oricine se poate, numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliţie pentru că au dosare, de la NORDIS la toate şpăgile care îi fac vulnerabili. Şi fac balet pe seama ieşirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie”, scrie George Simion pe Facebook.



Liderul AUR apreciază că „nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie”.



„V-am zis că nu au voie. Aşa ca folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aş fi văzut cu Bolojan şi cine ştie ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicuşor Dan (ei fiind cei care l-au votat, prin primarii lor). După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupţi)”, mai spune Simion.



Preşedintele AUR afirmă că cei de la PSD sunt „disperaţi”.



„Realitatea e că sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Şi ei nu au voie să iasă de la guvernare, după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor… Strângeţi rândurile, români, puterea trebuie luată din mâna lor!”, mai spune George Simion în postare.

