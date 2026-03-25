Live TV

Predicția lui George Simion despre liderii PSD: „Sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit”

Data publicării:
George Simion are un schimb de replici cu Sorin Grindeanu, în plenul Camerei Deputaților. 18 noiembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

George Simion, preşedintele AUR, afirmă miercuri, într-o postare pe Facebook, că social-democrații că „sunt nervoşi nevoie mare” şi că „nu pot părăsi această Coaliţie pentru că au dosare, de la NORDIS la toate şpăgile care îi fac vulnerabili” şi atunci „fac balet pe seama ieşirii de la guvernare”. Potrivit lui Simion, nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie.

„Domnii din PSD sunt nervoşi nevoie mare: sunt într-o coaliţie cu Nicuşor Dan, Bolojan, USR şi, în general, cu oricine se poate, numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliţie pentru că au dosare, de la NORDIS la toate şpăgile care îi fac vulnerabili. Şi fac balet pe seama ieşirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie”, scrie George Simion pe Facebook.

Liderul AUR apreciază că „nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie”.

„V-am zis că nu au voie. Aşa ca folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aş fi văzut cu Bolojan şi cine ştie ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicuşor Dan (ei fiind cei care l-au votat, prin primarii lor). După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupţi)”, mai spune Simion.

Preşedintele AUR afirmă că cei de la PSD sunt „disperaţi”.

„Realitatea e că sunt disperaţi. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Şi ei nu au voie să iasă de la guvernare, după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor… Strângeţi rândurile, români, puterea trebuie luată din mâna lor!”, mai spune George Simion în postare.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată fiica cea mică a Monicăi Bellucci. La doar 16 ani, Leonie Cassel a apărut pe coperta Vogue Italia
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria activează sistemul UE de combatere a dezinformării, înaintea alegerilor parlamentare
Fanatik.ro
Ghinion teribil pentru Isenko! Ce echipă din Spania era cu ochii pe portarul Universității Craiova înainte de...
Adevărul
Războiul și inflația ar trebui să fie „prietenii” aurului. De ce a scăzut cotația metalului prețios
Playtech
Câtă apă trebuie să ai într-un rucsac de urgență pentru 72 de ore. Cantitatea recomandată pentru fiecare...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Traian Băsescu a fost convins și a dat banii: ”El l-a păcălit pe șacalul ăsta de Băsescu! Genial”
Pro FM
Nu trece neobservată! Antonia și-a arătat bronzul într-un top scurt și foarte decupat, dar a plusat și cu...
Film Now
„The Office” l-a transformat în superstar. Steve Carell spune că un actor cunoscut l-a sfătuit să stea...
Adevarul
Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus
Newsweek
Cum poți pierde ajutorul la pensie de Paște chiar dacă ai pensia sub 3.000 lei? Detaliul ignorat de pensionari
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
El a cucerit-o cu un ceai, ea cu glume obraznice. Soția lui Tom Hardy face comentarii rare despre căsnicia lor
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”