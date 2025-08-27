Live TV

Premierul Bolojan a avut o întrevedere cu reprezentantul special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale

Data publicării:
ilie bolojan guvern
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ambasadorul Paolo Zampolli, reprezentant special al preşedintelui SUA pentru parteneriate globale, şi cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim la Ambasada SUA în România.

„România şi ambasadorul Zampolli colaborează îndeaproape pentru a consolida Parteneriatul nostru Strategic dintre România şi SUA - transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a transmis Ilie Bolojan, miercuri, într-o postare pe pagina Guvernului de pe platforma X.

Citește și: Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanți ai Moody’s: România traversează o criză bugetară, ce poate fi depăşită prin măsuri coerente

