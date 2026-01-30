Live TV

Vucic aprobă controversata reformă judiciară care pune în pericol aderarea Serbiei la UE

Data publicării:
Președintele sârb Aleksandar Vucic
Președintele sârb Aleksandar Vucic. Foto: Profimedia Images

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri reforma judiciară controversată, despre care Comisia Europeană afirmă că subminează independența justiției și îndepărtează țara de aderarea la Uniunea Europeană.

Astfel, au intrat în vigoare modificările legislative aprobate de majoritatea parlamentară a partidului naţionalist al preşedintelui Vucic, SNS, care, potrivit asociaţiilor profesionale de judecători şi procurori, ONG-urilor de apărare a democraţiei şi opoziţiei, pun sub controlul direct al puterii politice ultimele focare de independenţă ale justiţiei din Serbia.

Comisia Europeană a cerut miercuri Belgradului să îşi revizuiască decizia „în cel mai scurt timp posibil” şi să armonizeze legislaţia cu standardele europene. Executivul european a estimat că reforma „subminează independenţa justiţiei, precum şi autonomia şi funcţionarea parchetului” şi subliniază că a fost adoptată într-un mod „foarte pripit şi puţin transparent”.

Colegiul Suprem al Procuraturii (VST) din Serbia avertizase deja în această lună că atât conţinutul modificărilor, cât şi procedura lor de adoptare, fără consultare prealabilă cu instituţiile competente sau verificarea conformităţii lor cu standardele UE, reprezintă "un precedent negativ şi un recul major".

Vineri, ministrul justiţiei, Nenad Vujic, a depus de asemenea o plângere împotriva preşedintelui VST, Branko Stamenkovic, pentru presupusa infracţiune de „muncă iresponsabilă”.

Printre reformele cele mai criticate se numără cea referitoare la Parchetul pentru Delicvenţă Organizată (TOK), unul dintre puţinele organe judiciare care până acum rămăsese independent şi care trece sub autoritatea procurorului superior Nenad Stefanovic, considerat un apropiat al preşedintelui de Vucic, ceea ce a stârnit temeri privind pierderea autonomiei.

În plus, reducerea la jumătate a numărului de judecători ai TOK îi va încetini activitatea, inclusiv investigaţia deschisă anul trecut pentru acuzaţii grave de corupţie legate de reconstrucţia gării din Novi Sad, unde 16 persoane şi-au pierdut viaţa pe 1 noiembrie 2024, când o copertină s-a prăbuşit, tragedie care a declanşat un val masiv de proteste antiguvernamentale.

Preşedintele Vucic, care a numit în mod repetat în ultimele luni TOK „o bandă de infractori”, avea la dispoziţie şapte zile pentru a semna sau respinge aceste amendamente controversate.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rubio si lavrov
1
Lavrov: Rusia va accepta garanții de securitate doar pentru o Ucraină „prietenoasă”
Ukrainian President Zelenskyy New Year Address, Kyiv, Kiev Oblast, Ukraine - 31 Dec 2024
2
„Dacă îndrăznește”. Volodimir Zelenski a răspuns cu o invitație la propunerea lui...
kadrov
3
Ramzan Kadîrov se opune negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina: „Trebuie...
Dmitri Medvedev (stânga). Donald Trump (dreapta)
4
Avertisment de la Kremlin pentru Trump: Condițiile Rusiei pentru un nou tratat nuclear cu...
CI
5
„Operațiunea Buletinul”. În lupta cu oligarhii ruși, România a lăsat fără carte de...
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Digi Sport
Surpriză: a anunțat că divorțează! Și-a înșelat soțul cu prietenul lui. Cine a dat-o de gol: ”Își trimiteau mesaje”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) members march
Iranul amenință Europa după decizia „fără sens” privind Gardienii Revoluției Islamice
Vladimir Putin și Valeri Gherasimov
Avertisment asupra pericolului care ar putea apărea în UE din partea foștilor combatanți ruși, după război: Avem 1 milion de criminali
Restaurants Rely On Deliveries And Take-Away To Stay Solvent During The Coronavirus Crisis
Poluanții „eterni” ar putea costa UE până la 1.700 de miliarde de euro până în 2050. În ce produse îi găsim și de ce sunt periculoși
Flags of European Union and Ukraine
UE acordă Ucrainei ajutor umanitar de 145 de milioane de euro și sute de generatoare electrice
EU Foreign Affairs Council Meeting in Brussels
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
Recomandările redacţiei
nicusor dan si volodimir zelenski
Volodimir Zelenski anunță că a vorbit cu Nicușor Dan despre proiecte...
Bucharest, Romania - December 22, 2020: Romanian deputies vote bills by raising their hands in a full Chamber of Deputies meeting.
Ce au făcut parlamentarii anul trecut? Sute de legi depuse...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - CONFERINTA DE PRESA - 3 OCT 2025
Dogioiu spune că nu există legături între premier și avocata Adriana...
ccr
Sindicaliștii cer Avocatului Poporului să sesizeze CCR pe măsura care...
Ultimele știri
Dosarele Epstein: Departamentul Justiției din SUA publică peste trei milioane de pagini și mii de materiale video
Guterres avertizează că ONU riscă un „colaps financiar iminent” și acuză țări membre că nu-și plătesc cotizațiile
Pompierii din Turda au salvat un bărbat din apele înghețate, la peste 20 de metri de mal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
A murit Iulia Ganea, femeia care a trăit 11 ani ca un bebeluș după ce a fost spulberată pe trecerea de...
Fanatik.ro
Vremea extremă lovește iar România: mercurul din termometre coboară până la -20 de grade. Meteorolog...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
FCSB și Farul au confirmat oficial mutarea anunțată de Gigi Becali. Alibec a semnat contractul. Update...
Adevărul
Avocata Adriana Georgescu se prezenta drept cheia puterii în România: promitea acces de la Cotroceni la Trump...
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
La 41 de ani, marea campioană a suferit un accident grav și a venit anunțul
Pro FM
Mira și iubitul ei s-au despărțit după "patru ani superbi". Comentariul lui Mihai Bendeac a primit sute de...
Film Now
Vedete de la Hollywood care au criticat, de-a lungul anilor, Premiile Oscar: „Cea mai mare prostie din lume!”
Adevarul
Cum au devenit Gardienii Revoluției o forță în cadrul regimului teocratic din Iran
Newsweek
Pensiile ar putea scădea cu sute de lei după 2030. Ne trebuie 40 miliarde € să evităm dezastrul. Care e cauza?
Digi FM
Cu ce româncă celebră s-a iubit regizorul din spatele documentarului despre Melania Trump. A și fost logodit...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Povestea tragică a lui Jason David Frank, starul Power Rangers care s-a sinucis la 49 de ani. Era în vacanță...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”