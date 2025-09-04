Live TV

Președintele e nemulțumit de șefii parchetelor, dar nu se grăbește să-i schimbe: „Trebuie să ai mişcările potrivite”

Parchetul General

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre schimbarea şefilor din parchete, că mandatele expiră în primăvară şi că faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite, el adăugând că în continuare spune că parchetele sunt ineficiente şi nu prioritizează cazurile cele mai importante.

„Noi avem nişte şefi de parchete ale căror mandate expiră în primăvară viitoare, până în momentul ăla e timp de evaluări şi am avut deja câteva discuţii şi o să mai fie câteva zeci de discuţii cu oameni din sistemul de magistratură”, a spus preşedintele Niucşor Dan, întrebat dacă va mai face schimbări în fruntea parchetelor, scrie News.ro.

Şeful statlui a continuat: „Să faci o schimbare, fără să zgâlţâi inutil, trebuie să ai mişcările potrivite”.

El şi-a exprimat din nou nemulţumirea faţă de sistem.

„Da, în continuare spun că parchetele sunt ineficiente, că nu prioritizează cazurile cele mai importante. În partea de instanţe de judecată, suntem aşa şi aşa şi pot să fie multe îmbunătăţiri. Mă preocupă foarte tare”, a mai spus Nicuşor Dan.

Numirea șefilor serviciilor secrete: E o discuție colegială, fără tensiuni, spune Nicușor Dan. Ce oameni și-ar dori în aceste poziții

