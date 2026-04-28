Nicușor Dan, despre declarația lui Sorin Grindeanu privind un guvern cu AUR: Vorbește pentru zeci de mii de oameni. Să-l luăm în serios

Sorin Grindeanu, la consultările cu partidele parlamentare organizate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, 22 aprilie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Niculor Dan afirmă că nu crede că va exista un Guvern PSD-AUR dacă trece moţiunea de cenzură, bazându-se pe declaraţiile liderilor partidelor pro-occidentale. El a reiterat ideea că nu va numi un premier în cazul în care AUR va fi cooptat într-o majoritate. În plus, şeful statului se declară convins că nu se va ajunge la alegeri anticipate.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, marţi, că este „extrem de improbabil” să existe un Guvern PSD-AUR, dacă moţiunea de cenzură va trece săptămâna viitoare. 

„Extrem de improbabil, cum a şi declarat preşedintele PSD-ului. Sunt nişte oameni care sunt în funcţia de lideri de partid, vorbesc în numele a zeci de mii de oameni şi când ei spun ceva trebuie să-i luăm în serios”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan. 

Întrebat dacă mai are încredere în PSD care „a bătut palma” cu George Simion, lider politic care l-a jignit de fiecare dată când a avut ocazia, Nicuşor Dan a afirmat: „Încrederea e o chestiune care... Noi vorbim aici de relaţii instituţionale, nu de relaţii personale. Instituţional e o evaluare pe care o fac. Au făcut un lucru bun pe care l-au făcut că au votat azi Programul SAFE. Toată evaluarea pe toate lunile astea e în toate direcţiile”. 

Şeful statului a afirmat că nicunul dintre partidele pro-occidentale nu a anunţat că ar vrea să facă o guvernare cu AUR şi a reiterat idea că nu va numi un premier în eventualitatea unui govern PSD-AUR: „În primul rând avem declaraţia partidelor. Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forţe anti-occidentale AUR. Asta este un lucru şi apoi, în acel scenariu în care eu voi avea de numit un prim-ministru, în acest scenariu, repet, mă voi asigura că lucrul ăsta nu se întâmplă”, a mai declarat preşedintele Nicuşor Dan. 

Şeful statului consideră, de asemenea, „extrem, extrem de puţin probabil” şi scenariul alegerilor anticipate: „Acest scenariu este extrem, extrem de puţin probabil, pentru că am avut crize politice similare, niciuna din acele crize nu s-a terminat cu alegeri anticipate. E un scenariu teoretic, îl avem aşa, dar nu trebuie să-l luăm prea mult în considerare”. 

Moţiunea de cenzură semnată de parlamentari PSD-AUR-PACE-Întâi România este intitulată ”STOP "Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”. 

Premierul este acuzat că a transmis un mesaj nazist, vorbind despre şobolanii din cămară şi că Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în Coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. 

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost depusă, marţi, în Parlament şi este semnată de 251 de parlamentari, a anunţat liderul AUR, George Simion. Dezbaterea şi votul sunt programate în 5 mai. 

