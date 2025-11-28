Live TV

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, despre pensiile magistraților: Banii din PNRR pot fi salvaţi

mircea abrudean
Mircea Abrudean. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Senatul, Mircea Abrudean, a transmis vineri că, dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi.

„Senatul este pregătit pentru angajarea răspunderii Guvernului pentru proiectul pensiilor magistraţilor, chiar săptămâna viitoare. Dacă România, cu participatea tuturor instituţiilor ei, va reuşi să aibă o lege a pensiilor magistraţilor promulgată până la finalul anului, banii din PNRR pot fi salvaţi”, spune Mircea Abrudean pe Facebook.

Preşedintele Senatului arată că „premierul Ilie Bolojan a mers înainte cu această reformă, solicitată şi aşteptată de români, pentru eliminarea unor inechităţi sociale”.

„A venit momentul să fie asumată, înţeleasă şi pusă în practică”, adaugă Abrudean.

Conducerea Parlamentului a decis, vineri, că Guvernul îşi va angaja răspunderea pe proiectul pensiilor magistraţilor marţi, după şedinţa solemnă dedicată aniversării Zilei Naţionale a României.

Şedinţa comună a celor două Camere consacrată angajării răspunderii Guvernului va avea loc marţi, 2 decembrie, după şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – 1 Decembrie, de la ora 14.30, au decis, vineri, Birourile reunite ale celor două Camere ale Parlamentului.

Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor, care prevede creşterea treptată a vârstei de pensionare, cu câte un an, pentru fiecare generaţie şi limitarea cuantumului net al pensiei la 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

