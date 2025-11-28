Live TV

Ședinţă de guvern la Palatul Victoria. Adoptarea proiectului privind pensiile magistraţilor, pe ordinea de zi

Data publicării:
sedinta guvern
Foto: gov.ro

Guvernul se reuneşte vineri în şedinţă, de la ora 15.00, pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, după ce a fost primit avizul CSM. După aprobarea în şedinţă, Guvernul îl va transmite Parlamentului, declanşându-se, astfel, procedura de angajare a răspunderii.

Pe ordinea de zi a ședinței se află proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu și proiectul de ordonanță de urgență privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2025.

Şedinţa Guvernului a fost convocată după primirea avizului CSM pe proiectul de lege privind pensiile magistraţilor. Consiliul Superior al Magistraturii a dat, joi, aviz negativ pe proiectul referitor la pensiile magistraţilor. Avizul este consultativ.

 „Astăzi, 27 noiembrie 2025, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Hotărârea Plenului CSM, care cuprinde motivele ce au stat la baza adoptării avizului negativ emis, va fi motivată şi transmisă în cursul zilei de 28 noiembrie 2025 către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale”, a transmis joi CSM.

 Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat, după avizul negativ dat de către CSM pe proiectul privind pensiile de serviciu, că este nevoie ca atunci când se reformează statutul oricărei categorii profesionale să fie întrebată şi aceasta.

El a apreciat că este „corect” ca magistraţii să îşi exprime în deplină libertate punctul lor de vedere şi că este corect „să se ţină cont de acest aviz”, în contextul în care toată lumea cunoştea „opinia magistraturii” despre această reformă a pensiilor speciale.

Editor : C.S.

