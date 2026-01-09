Preşedintele Senatului: România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit de calcule electorale

Preşedintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, spune că, într-o lume marcată de o instabilitate fără precedent, România nu îşi poate permite experimente politice, improvizaţii sau crize artificiale şi că România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt.

În opinia sa, astăzi, mai mult ca oricând, avem nevoie de stabilitate, de instituţii solide şi de o formulă de guvernare predictibilă, capabilă să ofere siguranţă cetăţenilor, mediului de afaceri şi partenerilor noştri internaţionali.

El precizează că, în acest context internaţional complicat, „responsabilitatea politică înseamnă: un stat care funcţionează, nu se blochează; decizii clare, nu conflicte permanente; continuitate în politicile economice şi de securitate; respectarea angajamentelor României în UE şi NATO”, potrivit News.ro.

„România are nevoie de un stat capabil să reziste şocurilor externe, nu slăbit din interior de calcule electorale pe termen scurt. Crearea de fracturi în societate şi alimentarea disensiunilor nu fac decât să slăbească România. Acum este momentul pentru responsabilitate, maturitate politică şi consolidarea direcţiei euroatlantice a ţării”, conchide Abrudean.

