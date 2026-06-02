Live TV

Primarul Buzăului, Constantin Toma, spune care este motivul pentru care nu pleacă din PSD. „Să plece ei şi poate rămân eu”

Data publicării:
Constantin Toma FOTO Captura Video
Constantin Toma (PSD). FOTO Captura Video

Primarul Buzăului, Constantin Toma, a declarat că ar fi demisionat complet din PSD dacă legislaţia nu ar fi prevăzut pierderea mandatului de primar în cazul părăsirii partidului. Constantin Toma și-a anunțat marți demisia din funcțiile de conducere pe care le deține în PSD: președinte al Organizației Municipale PSD și de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD.

Întrebat în direct la radio Campus dacă ar fi demisionat şi din funcţia de membru de partid dacă legea nu prevedea că în acest fel îşi pierde mandatul de primar, Toma a răspuns fără ezitare. „Este o întrebare perfidă, dar răspunsul este Da. Da, dacă era aşa, plecam”, a afirmat edilul, citat de News.ro.

Acesta şi-a argumentat opţiunea prin lipsa de susţinere şi de respect pe care spune că o resimte în interiorul formaţiunii.

„Cum să poţi să stai într-o echipă în care nu eşti respectat, nu eşti apreciat în condiţiile în care munceşti din dimineaţă până seara să fie treaba bună?” a spus Toma.

Primarul a explicat că, în opinia sa, rezultatele electorale şi administrative obţinute în ultimii ani nu au fost apreciate de conducerea partidului.

„Nu pot să fiu într-o echipă în care nu sunt respectat şi nu sunt apreciat în condiţiile în care, ca membru PSD, am avut cele mai bune rezultate. Organizaţia Municipală pe care am condus-o până astăzi a obţinut de cele mai multe ori cele mai bune rezultate la nivelul întregii ţări”, a declarat acesta.

Toma a precizat că va rămâne membru PSD doar pentru a nu pierde mandatul câştigat prin vot.

Totodată, primarul municipiului Buzău, a cerut schimbarea conducerii PSD atât la nivel local, cât şi la nivel naţional, susţinând că actualii lideri afectează viitorul partidului.

„Mă invită astăzi şi domnul Romeo Lungu să plec. Să plece dumnealui şi cu Sorin Grindeanu şi poate aş rămâne şi eu în partidul ăsta”, a declarat primarul.

Ulterior, întrebat dacă îi cere demisia lui Romeo Lungu, Toma a răspuns: „Cu el la conducere se duce partidul în cap, fără să mai faci nimic, nu-i niciun fel de problemă. Doar el nu îşi dă seama de asta”.

Întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat de primar, Toma a spus că ar putea candida independent, nu exclude nici varianta de a candida din partea altei formaţiuni politice, dar spune că ar putea candida si din partea PSD dacă va avea loc o schimbare a conducerii, iar social-democraţii ar da o şansă pentru promovarea meritocraţiei în partid.

„Poate să se întâmple, Doamne-ajută, lucruri importante în această ţară şi în acest partid, în sensul în care să se pună bază pe meritocraţie. Adică să fie promovaţi acei oameni cu realizări şi cu carte. Despre asta vorbim”, a mai declarat Toma.

Întrebat dacă problemele sale se rezumă la cei doi lideri, edilul a dat un răspuns tranşant: „Mai e cineva în malaxorul ăsta? Sunt doar ăştia doi. Unul aici şi unul la Bucureşti”, a spus Constantin Toma, referindu-se la Romeo Lungu şi Sorin Grindeanu.

Potrivit primarului, o schimbare la vârful PSD ar putea crea premisele unei relaţii diferite între el şi partid, după perioada tensionată din ultimele luni.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
maria zaharova sustine o conferinta de presa
1
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
2
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
5
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Digi Sport
Cum au numit-o sârbii pe Sorana Cîrstea, după ce românca a fost învinsă în mai puțin de o oră de Andreeva la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Senat 3
Parlamentul a votat noua conducere a Institutului Cultural Român. PSD și AUR și-au susținut reciproc candidații
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare
studenti la examen
Organizațiile studențești cer interzicerea politicienilor la conducerea universităților: „Pot fi instrumente de recrutare”
ciprian ciucu
Ciucu, mesaj dur către liderii PSD: Aţi dispărut ca măgarii în ceaţă. Nasol că nu ați rezolvat problema ca să vă puteți căra la Monaco
dan cascaval
Rectorul Politehnicii Iași, senator PSD, se laudă că a adus în partid 220 de studenți: „Mi-am asumat să aduc tineri în echipă”
Recomandările redacţiei
INSTANT_DNA_MILITAR_VLAD_GHEORGHITA_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a șefului Armatei la acuzațiile DNA: „Nu pot să nu...
blocul din galati lovit de o drona ruseasca
Cristian Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp...
Supreme Eurasian Economic Council Meets In Minsk, Belarus
„Războiul poate fi încheiat până la sfârșitul zilei”. Singura...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
Șoșoacă apără Rusia în cazul dronei de la Galați, în direct la...
Ultimele știri
Rheinmetall a semnat contractele cu MApN: Va investi sute de milioane de euro în România și va crea mii de locuri de muncă
Trump a numit un oficial al agenţiei federale pentru locuinţe în funcţia de şef al serviciilor de informaţii
Accident grav în Oradea: patru mașini implicate, o femeie și o minoră au ajuns la spital
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Amy Schumer, în costum de baie în Mallorca, în vacanță de ziua ei. A împlinit 45 de ani și e mai în formă și...
Cancan
DOLIU în Poliția Română! A murit generalul Costică Voicu
Fanatik.ro
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj! Omul de afaceri nu a stat pe gânduri
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
deseuri garda mediu
Amendă de 60.000 de lei în București pentru colectare ilegală de deșeuri din construcții pe Splaiul Unirii
Adevărul
Imagini șocante cu un student care a murit încătușat de polițiști în timp ce făptașul era lăsat liber: „Nu...
Playtech
Succesiunea în cazul concubinajului: Ce drepturi are partenerul de viață dacă nu a existat un act de...
Digi FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Florin Chilian, noi declarații în scandalul cu Ana Maria Georgescu: „Nu am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A pus piciorul în prag! Femeia care a făcut un demers oficial, după ce Donald Trump a primit ”Premiul pentru...
Pro FM
Cum arată Susan Boyle la 65 de ani, după ce s-a transformat total. În 2009 uimea cu vocea și cu simplitatea ei
Film Now
Michael J. Fox și soția sa, imagini rare de familie de la nunta fiului lor. Fanii au reacționat imediat: „Ce...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Situație dramatică la Casa de Pensii. Dosarele de pensie și recalcularea pot întârzia luni de zile. De ce?
Digi FM
Brooke Shields, despre prețul celebrității timpurii, după filmul ce a făcut-o star la 11 ani: "Încercau să-mi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Momentul în care un câine Husky e surprins în timp ce cânta. Imaginile sunt virale: „E chiar mai bun decât...
Film Now
Cum arată și ce face Ted McGinley, Jefferson din "Familia Bundy". E căsătorit de 35 de ani și continuă să...
UTV
Dorian Popa trece prin momente grele după moartea lui Cheluțu. Câinele artistului a murit chiar de ziua lui