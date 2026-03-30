Proiect: parlamentari din AUR, SOS și POT vor să anuleze legile care interzic organizațiile fasciste și cultul criminalilor de război

Anamaria Gavrilă, printre semnatari Proiectul vrea să anuleze mai multe legi Cum se justifică inițiatorii

Mai mulți parlamentari ai Opoziției au depus un proiect la Senat prin care cer anularea legilor care interzic organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob și promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra omenirii. Semnatarii motivează demersul prin „necesitatea libertății de exprimare”. 

Anamaria Gavrilă, printre semnatari

Proiectul de lege a fost semnat de 42 de parlamentari de la AUR, SOS, POT, grupul PACE - Întâi România și neafiliați, fiind depus la Senat pe 23 martie. Printre semnatarii demersului se numără inclusiv președinta POT, Anamaria Gavrilă.

Proiectul vrea să anuleze mai multe legi

Sub denumirea unui proiect de lege care vizează „legitimitatea apărării intereselor naționale ale României”, semnatarii propun abrogarea mai multor legi care ar „încălca flagrant Constituția”. Este vorba despre Legea nr.107/2006, O.U.G. nr.31/2002, Legea nr.217/ 2015, Legea nr.157/2018 Si Legea nr.241/2025. 

Toate aceste legi au în comun faptul că interzic și sancționează organizațiile, simbolurile și propaganda fascistă, legionară, rasistă sau xenofobă, precum și promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid, crime de război sau împotriva umanității.

Cum se justifică inițiatorii

„România se află într-un moment istoric în care apărarea intereselor sale naționale nu mai poate fi tratată ca un subiect marginal sau secundar în raport cu tendințele birocratice, ideologice sau administrative care tind să limiteze exprimarea liberă a cetățenilor. În ultimele decenii, sub presiunea unor curente legislative și administrative excesiv de restrictive, spațiul libertății de exprimare, al libertății de conștiință și al libertății de asociere a fost adesea supus unor interpretări care au generat teamă, autocenzură și incertitudine juridică.

Într-un stat democratic matur, cetățeanul nu trebuie să fie pus în situația de a se teme că exprimarea atașamentului față de valorile, istoria, cultura și interesele naționale poate deveni obiectul unor interpretări arbitrare”, se arată în expunerea de motive a proiectului. 

