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Exclusiv Radu Miruță spune în ce condiții USR ar vota un guvern monocolor PSD

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radu miruta face declaratii
Radu Miruță. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Din articol
„Nu ne putem permite în instituțiile statului să bulversăm toată funcționarea doar pentru că vrea un partid” „Ce a dat PSD partidului condus de Simion, pentru ca AUR să voteze moțiunea de cenzură?”

Radu Miruță a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că USR ar vota un guvern monocolor al PSD, doar dacă PSD va vota mai întâi coaliția PNL-USR-UDMR, care să continue guvernarea, social-democraţii urmând să guverneze în partea a doua a intervalului, respectiv până la alegerile din 2028. În plus, ministrul USR se întreabă ce anume a oferit PSD partidului condus de George Simion, pentru ca AUR să voteze moțiunea de cenzură prin care a fost demis guvernul. „Astfel de mișcări politice nu se fac fără înțelegere”, a ținut să sublinieze Miruță.

Radu Miruță spune că nu a auzit până în prezent despre negocieri pentru un guvern PSD-PNL-UDMR. „N-a ajuns la urechile noastre așa ceva. Discuția este de o coaliție între PNL, USR și UDMR care să înceapă această guvernare, după care în a doua parte să guverneze Partidul Social Democrat, pentru un motiv foarte simplu - ca să ai un guvern și să ai un armistișiu, trebuie să ai încredere. Încredere în PSD nu mai există, pentru că înțelegerea de care s-ar putea vorbi, cu un acord, este ceva ce tocmai a fost încălcat și este cauza pentru care am ajuns astăzi aici. Au mai fost partide la masă, au mai semnat un acord pe care Partidul Social Democrat nu l-a respectat și a depus moțiune împotriva partenerilor alături de care semnase acel acord”, a spus ministrul USR, interimar la Apărare și Transporturi.

„Nu ne putem permite în instituțiile statului să bulversăm toată funcționarea doar pentru că vrea un partid”

„Ăsta este motivul pentru care noi spunem nu mai avem încredere în PSD, facem un armistițiu pentru că țara are nevoie de guvern, dar pentru că nu avem încredere în PSD, noi suntem cei care continuăm guvernarea, fiindcă oricum suntem în aceste situații, în instituțiile guvernamentale. Noi ne-am demonstrat seriozitatea și nu există niciun dubiu cum că în a doua parte nu ar continua Partidul Social Democrat, încă un argument suplimentar, pentru că se tot vorbește de stabilitate, de a nu mai perturba instituțiile statului. Dacă ar începe PSD prima oară, cum solicită, practic ar fi o bulversare acum, că cei care sunt acuma s-ar da la o parte și ar mai putea fi o bulversare când PSD ar înceta mandatul și s-ar întoarce cei care sunt acum. Nu ne putem permite în instituțiile statului să bulversăm toată funcționarea doar pentru că vrea un partid care, vă repet, este cauza pentru care s-a ajuns acum aici și care nu mai reprezintă încredere”, a completat Miruță.

Întrebat despre un guvern fără USR, o variantă propusă de Kelemen Hunor, liderul UDMR, Miruță a spus că „nu pare deloc așa, pentru că dacă Partidul Național Liberal ar fi de acord, nu s-ar mai pune problema să fie nevoie nici de UDMR, poate nici de USR. Deocamdată, Partidul Național Liberal s-a sincronizat cu USR. Eu cred că România, după 30 de ani de jocuri din astea politice, are nevoie de încredere. Oamenii au nevoie să fie convinși că atunci când un politician spune ceva, se și întâmplă în politic. În politică funcționezi cu credibilitate. Nu mai are credibilitate clasa politică și vedem că Parlamentul este destul de jos în încrederea oamenilor, pentru că singur și-a tăiat creanga de încredere de sub picioare”.

Armistițiu poate fi înțeles și ca acceptare a faptului că USR ar vota Partidul Social Democrat după ce se termină rotativa primei jumătăți din perioada care a mai rămas până la alegeri. Deci guvern minoritar, dar cu susținerea celuilalt partid.

„Eu vă spun doar despre USR, că nu pot să vă spun despre Partidul Național Liberal. USR nu are încredere în Partidul Social Democrat și nu consideră că este legitimitate ca după ce PSD a răsturnat toată funcționarea guvernului, să preia singur, monocolor, prima tură de guvernare a acestei țări”, a mai spus ministrul interimar.

„Noi suntem cei care am propus în spațiu public această soluție cu împărțirea perioadei la doi, de acum până la alegeri, cu mențiunea că nu există niciun argument pentru care să fie PSD cel care începe. Soluția este acceptarea împărțirii perioadei între cele două blocuri, cu continuarea în prima perioadă de către cei care sunt acum acolo”, a punctat Miruță.

„Ce a dat PSD partidului condus de Simion, pentru ca AUR să voteze moțiunea de cenzură?”

„Partidul AUR, de când a intrat în Parlament, a fructificat cinic toate problemele din România, dar niciodată nu a venit cu o soluție. Cât timp nu vii cu o soluție alternativă, nu pot fi luat în serios. Atâta timp cât două partide care conlucrează, este doar o organizare tăcută până când vor face și pași mai gravi. Partidul Social Democrat a mers braț la braț cu AUR nu doar la dărâmarea acestui guvern, ci la mai multe acțiuni, și este o întrebare în spațiul public la care PSD n-a dat răspuns și nici nu există logică - ce a dat PSD partidului condus de Simion, pentru ca AUR să voteze moțiunea de cenzură a PSD? Pentru că astfel de mișcări politice nu se fac fără înțelegere”, a adăugat acesta.

Editor : Liviu Cojan

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