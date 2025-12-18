Radu Miruţă: Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât. Și fără PSD sunt şanse pentru o majoritate, dar nu vrem asta

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat la Prima News că USR va rămâne la guvernare „cu dinţii, cu oricine de gât” și că nu îi este teamă că partidul său va fi exclus. Totodată, deși consideră că şi fără PSD sunt şanse să se găsească o majoritate care să susţină un nou guvern, Miruță spune că nu își dorește acest lucru.

Întrebat dacă îi este teamă că va fi scos USR-ul de la guvernare, Miruță a răspuns:

„Nu, pentru că nu-i ajută nici pe ei să scoată USR-ul de la guvernare. Este o situaţie grea prin care trece ţara acum, pentru vinovăţia căreia sunt interesaţi, cât timp ei au generat asta, să o distribuie şi cu USR-ul. Pentru că, dacă este să ne uităm aşa aritmetic, scoţând la tablă participanţii, USR-ul acum este într-un guvern care ia nişte decizii care nu sunt populare şi ia deciziile astea pentru a corecta o problemă la care n-a fost parte. PSD încasează cu PNL deciziile pe care le iau astăzi, nepopulare şi ei le iau, însă ei sunt cei care le-au făcut. Adică, ai spart vasele, tot tu strângi cioburile. USR-ul acum e la strânsul cioburilor. El n-a spart vasele. Dar spune ok, trăim în casa asta toţi”.

Despre rămânerea la guvernare alături de PNL şi UDMR, dar cu o susţinere din Parlament pentru a trece guvernul din partea PSD, Miruţă a apreciat că „este o provocare pentru o nouă etapă a clasei politice din România să arate că există capacitate de a găsi consens chiar între forţele astea care sunt diametral opuse, cum sunt ei cu cei de la PSD”.

„În acelaşi timp, politica mi-a arătat în perioada asta că pot să fac nişte compromisuri necompromiţătoare şi, la cum arată mişcările astea prin Parlament, eu cred că, şi dacă n-ar fi PSD, sunt şanse în anumite ipoteze să se găsească o majoritate. Sunt şi PSD tabere, sunt şi parlamentari neafiliaţi, mai vin câte 2-3 la nevoie, cu oaste de strânsură, doar pentru a fi şi ei într-o majoritate politică. Nu vrem asta, că de asta am intrat şi cu PSD.

Şi este nevoie de PSD şi auziţi treaba asta din gura unui userist care a intrat în general în politică împotriva PSD. Eu vă spun din guvern, de unde sunt, că este nevoie pentru a trece ţara prin valea asta şi de PSD, acolo. Este un partid mare care eu cred că a făcut multe greşeli dar reprezintă nişte oameni. Nu ne putem preface că PSD nu are voturi. Şi, când mergi prin ţară, te uiţi la nişte oameni care cred că ce face PSD este bine. Este o lipsă a mea de respect faţă de acei oameni să spun că nu trebuie ca ei să fie reprezentaţi în guvern doar ca să aibă mai multe poziţii de ministru”, a mai declarat ministrul, potrivit News.ro.

Miruță exclude ieșirea USR de la guvernare

Întrebat ce se va întâmpla la rotativa premierilor şi dacă USR va sta confortabil într-un guvern cu premier de la PSD, Radu Miruţă a răspuns: „Vom sta la guvernare cu dinţii, cu oricine de gât, pentru ca într-o zi, suplimentară, în care USR are nişte miniştri, nişte ministere, să poată să mai poată rezolva câte o jumătate de problemă”.

„Discuţia pe care noi o avem la nivel de conducere este să nu întreţinem scandalul şi să nu răspundem la înţepăturile astea pe care, în general, PSD le emite. Nu prea răspundem. La 10 mai spunem şi noi câte una, că suntem oameni. Dar uitaţi-vă, USR este atacat zi de zi. Ba eu, ba Diana Buzoianu, ba a fost Moşteanu, ba Oana Ţoiu”, a mai spus ministrul Economiei.

„Răul din ţara asta nu e făcut de USR. Trebuie să mai stea USR vreo 20 de ani la guvernare şi să facă numai rău ca să spunem că sunt şi ei vinovaţi pentru ce s-a întâmplat rău în ţara asta. E absurd. Suntem de şase luni, nişte oameni care au venit de pe băncile şcolii înainte şi nişte şcoli grele unii dintre noi. Poţi să spui că ce se întâmplă rău în ţara asta e din vina USR? Eşti necredibil, eşti neserios”, a completat Miruţă.

Editor : C.L.B.