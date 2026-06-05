Raport de la Guvern: Zeci de companii ale statului sunt conduse de directori cu mandatele expirate

Un raport discutat în ședința de vineri a Guvernului arată că zeci de companii ale statului au probleme cu numirile în funcții de conducere. În total, 50 de întreprinderi publice funcționează cu directori ale căror mandate au expirat sau sunt în curs de expirare, situație care le afectează funcționarea, dar și deciziile Consiliilor de Administrație.

Pe masa Guvernului s-a aflat o informare privind situația numirilor pe funcții de conducere din cadrul companiilor de stat. Potrivit raportului oficial, numeroase întreprinderi sunt încadrate în categoria celor cu „risc ridicat de guvernanţă”, adică au conduceri cu mandate expirate, în curs de expirare sau cu proceduri de selecție nefinalizate.

„Această situaţie generează riscuri asupra capacităţii decizionale, continuităţii conducerii şi funcţionării curente a întreprinderilor publice, inclusiv în raporturile cu terţii”, transmite Guvernul.

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Potrivit datelor oferite de AMEPIP, agenția care monirotizează toate companiile statului, 33 de întreprinderi publice cu risc ridicat de guvernanţă, dintre care 20 prezintă risc imediat.

În plus, 50 de întreprinderi publice au posturi de director sau director general cu mandat provizoriu expirat ori în curs de expirare. De asemenea, la nivel central sunt în derulare 65 de proceduri de selecţie nefinalizate după termenul de 31 martie 2026, iar din totalul de 147 de întreprinderi publice monitorizate, o parte semnificativă nu are o majoritate de administratori definitivi, ceea ce afectează stabilitatea guvernanţei, arată Guvernul.

„Distribuţia celor 33 de întreprinderi cu risc ridicat arată o concentrare majoră la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (16 întreprinderi), urmat de Ministerul Finanţelor (4) şi Ministerul Energiei (3), restul fiind repartizate altor autorităţi publice tutelare.

Din perspectiva urgenţei, 20 de întreprinderi au deja consilii afectate (mandate expirate sau posturi vacante), 3 se confruntă cu expirări iminente, iar 9 au mandate cu termen ulterior. De asemenea, 32 de posturi sunt deja vacante. În ceea ce priveşte conducerea executivă, 50 de întreprinderi au posturi de director sau director general cu mandate expirate ori în curs de expirare. Situaţii similare se regăsesc la nivelul întreprinderilor publice locale, aflate în curs de centralizare”, mai reiese din comunicatul transmis de la Palatul Victoria.

Editor : A.G.