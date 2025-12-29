Reacția lui Simion după decizia CCR privind pensiile magistraților

George Simion, președintele AUR, a reacționat luni, după ce Curtea Constituțională a decis amânarea unei decizii privind pensiile magistraților. Liderul AUR numește CCR „autoarea loviturii de stat”, cu trimitere la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut.

„CCR - autoarea loviturii de stat. Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt?”, a scris George Simion luni, într-un mesaj pe Facebook, după ce Curtea Constituțională a decis amânarea până pe 16 ianuarie a ședinței în care să dezbată legea pensiilor magistraților.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Curtea Constituțională a amânat luni, din nou, luarea unei decizii privind reforma pensiilor speciale. O nouă ședință a fost programată pentru data de 16 ianuarie.

Cei patru judecători ai CCR numiți de PSD au lipsit din ședința convocată pentru ora 10:00, făcând imposibil cvorumul.

Editor : B.P.