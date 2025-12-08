Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare la partide. PSD a ratat din nou Capitala, dar nu se crede învins

Alegerile din București au găsit sediile marilor partide într-o atmosferă mai reținută ca niciodată, față de festivismul altor campanii. Liderii au stat mai mult închiși în birouri și au plecat la scurt timp de la anunțarea primelor rezultate; fără scene, mulțimi și agitația de altădată din fața camerelor de filmat. PSD a bifat încă o pierdere a Capitalei, iar reacțiile liderilor parcă au trădat cronica unui eșec deja anunțat.

Ziua alegerilor s-a desfășurat într-o liniște aproape mormântală la principalele partide, acolo unde liderii au venit și au plecat, dar fără prea multe declarații sau discuții cu jurnaliștii veniți la sedii. Lucrurile nu s-au schimbat nici după anunțarea rezultatelor: declarațiile au fost scurte, în unele cazuri fără răspunsuri la întrebări, iar stingerea s-a dat rapid, puțin după miezul nopții.

Atmosfera din PSD: o nouă înfrângere pentru social-democrați

Alături de Daniel Băluță au stat astăzi Sorin Grindeanu, președintele partidului, Victor Negrescu, prim-vicepreședinte, Claudiu Manda, secretar general al partidului. O dată cu apropierea serii, și deci anunțarea primelor rezultate la ora 21:00, la sediul central al PSD au început să vină, rând pe rând, și alți membri ai partidului. Cei mai mulți au intrat în clădire discret, pe ușa din spate, fără să fie văzuți. Inclusiv candidatul Daniel Băluță, care a ajuns în „secret” în jurul orei 20:00. Fără declarații, doar discuții în birouri.

La sediul partidului și-a făcut apariția și Cristian Popescu Piedone, cel care în 2024 a candidat pe cont propriu pentru Primăria Generală și nu a susținut candidatul PSD - Gabriela Firea.

Ușile PSD au rămas închise până la ora 20:55, când candidatul s-a prezentat la pupitru, în fața presei, cu Sorin Grindeanu și Claudiu Manda de-a stânga și de-a dreapta sa.

Vizibil încordați, liderii PSD au urmărit anunțarea primelor rezultate de tip exit-poll, care l-au indicat pe Ciprian Ciucu drept câștigătorul serii. Dacă Daniel Băluță a înghițit în sec de mai multe ori pe parcursul prezentării rezultatelor, Sorin Grindeanu s-a arătat mirat de scorul obținut de Cătălin Drulă, candidatul USR, după cum se poate observa în filmare. Mirat a fost, mai târziu, și de scorul Ancăi Alexandrescu, candidata susținută de AUR, care l-a depășit pe Daniel Băluță cu peste 8.400 de voturi.

Băluță dispărut, Grindeanu scos la înaintare

După rezultatele exit-poll, liderii PSD s-au închis din nou în birouri. Daniel Băluță a făcut scurte declarații, nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor și ulterior a părăsit partidul.

„Mulțumesc din tot sufletul bucureștenilor care s au prezentat la vot dar și celor care nu s au prezentat la vot (..) În ceea ce privește rezultatul, este unul neconcludent, este esențială numărarea voturilor. Îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele”, a spus Băluță, înainte să se facă nevăzut la sediul partidului.

Laude pentru Ciolacu și câștigul din primăriile mici

După scorul obținut de Anca Alexandrescu, ajunsă pe locul al doilea, după Ciprian Ciucu, dar înaintea candidatului PSD, social-democrații l-au mai scos la înaintare doar pe Sorin Grindeanu pentru a da explicații în urma numărării voturilor. În loc să vorbească despre eșecul din Capitală, Grindeanu a subliniat ca „PSD continuă să conducă”.

„Îl felicit pe Marcel Ciolacu, un rezultat foarte bun. Arată cu PSD-ul continuă să conducă în fiefurile PSD. (...) Îi felicit și pe ceilalți 11 din 12 primari PSD care au câștigat alegerile. Din 14 locuri unde au fost alegeri, PSD a câștigat în 12. Sunt locuri unde am bifat la plus”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a mai declarat că social-democrații nu au pierdut Capitala, pentru că nu au avut-o niciodată. În fapt, Bucureștiul a avut și administrație social-democrată la vârf: Sorin Oprescu (iunie 2008- septembrie 2015), Gabriela Firea (2016-2020). De aproape un deceniu, însă, PSD nu a mai reușit să câștige Bucureștiul.

Dincolo de retorica oficială, PSD a înregistrat mai multe eșecuri electorale în ultima perioadă: localele din iunie 2024, pierdute de Gabriela Firea în fața lui Nicușor Dan; prezidențialele din noiembrie 2024, unde Marcel Ciolacu a fost învins; și din nou scrutinul prezidențial din mai 2025, când candidatura comună PSD–PNL, cu Crin Antonescu, nu a trecut testul urnelor.

De altfel, Daniel Băluță a reușit un scor mai slab decât cel al Gabrielei Firea în 2024: 20,51% pentru Băluță versus 22,33% cât a obținut Firea la alegerile de anul trecut.

PNL nu a mai avut primarul Capitalei din 1992

Liberalii nu au mai deținut funcția de primar general al Bucureștiului din 1992, când a fost ales Crin Halaicu. Acum, candidatul PNL câștigă din nou primăria, după mai bine de 30 de ani.

Au ales să stea retrași pe parcursul zilei de duminică, fără prea multe interacțiuni, după ce și ei au înregistrat eșec după eșec anul trecut: inițial la alegerile locale din București, prin candidatura lui Sebastian Burduja, apoi la alegerile prezidențiale cu Nicolae Ciucă.

Aflarea rezultatelor exit-poll a fost primită diferit de cei care s-au aflat la sediul PNL: dacă premierul Ilie Bolojan l-a aplaudat discret, Ciprian Ciucu a ales să nu schițeze niciun semn de entuziasm, deși, din primele date, era anunțat câștigător al Capitalei.

Alături de Ciprian Ciucu s-au aflat atât lideri ai PNL – premierul Ilie Bolojan, secretarul general Dan Motreanu și primarul Sectorului 1, Cristian Tuță – cât și figuri din afara partidului, precum Vlad Gheorghe, fost candidat retras în favoarea lui Ciucu, și Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, ambii veniți din zona USR, dar care s-au retras din partid în ultimii ani. Prezent a fost și Ludovic Orban, fost președinte al PNL, care a plecat din partid și a pus bazele propriei formațiuni - Forța Dreptei.

Eșecul „personal” al lui Cătălin Drulă

Candidatul USR, Cătălin Drulă, a reușit să ajungă abia pe locul al patrulea în cursa pentru Primăria Bucureștiului, în ciuda faptului că, în mod tradițional, formațiunea s-a bazat în trecut pe voturile bucureștenilor. Acum, liderii partidului consideră că eșecul lui Cătălin Drulă este unul personal, după cum au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Ba mai mult, calculele făcute în interiorul partidului arată că Drulă a pierdut voturi în fața lui Ciprian Ciucu, fiind votanți care au votat PNL în locul USR pe modelul „votului util”.

Puțin după ora 21:00, Cătălin Drulă a făcut scurte declarații în fața presei, alături de liderii partidului, iar apoi la USR s-a dat stingerea.

„Le mulțumesc bucureștenilor care au crezut în proiectul nostru, rămânem alături de București, îmi doresc ca orice primar ar fi să aibă succes, dar cred cu fermitate că acest succes e pe baza unor reforme. Trebuie curaj pentru reforme, l-am îndemnat pe Ciprian să aibă curaj”, a declarat Drulă.

Cătălin Drulă, la sediul USR din București, în timpul anunțării rezultatelor exit-poll la închiderea urnelor pentru alegerea primarului Capitalei, 7 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Scorul Ancăi Alexandrescu, surpriza serii

Susținută de AUR, dar intrată în cursa pentru Primăria Generală sub sigla de „independent”, Anca Alexandrescu a ajuns pe locul al doilea, depășind candidatul PSD.

Inquam Photos / Alex Nechez

Deși reprezentanții AUR i-au făcut campanie, încă de la primele ore, comunicarea cu aceștia a fost deficitară: aproape nimeni nu a știut unde a votat în prima parte a zilei și dacă va fi prezentă la sediul partidului la anunțarea primelor rezultate, pentru declarații. În cele din urmă, o dată cu venirea serii, Anca Alexandrescu a mers alături de George Simion la partid. Aceasta a promis că „va merge mai departe pe drumul suveranismului” și a subliniat că nu are de gând să îi fure partidul lui George Simion.