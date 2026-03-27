Robert Fico, în România: O mare parte a agendei noastre se concentrează pe Bruxelles, pe teme care ne blochează

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a afirmat vineri, în cadrul declaraţiilor comune cu premierul Ilie Bolojan, că o mare parte a agendei lor se concentrează pe Bruxelles, pentru teme care îi blochează şi nu le dă timp să se dedice proiectelor bilaterale.

„Mulţumesc pentru ospitalitatea de care aţi dat dovadă şi daţi dovadă, astăzi, mie şi delegaţiei slovace. Vă mulţumesc pentru cuvintele frumoase despre slovaci. Suntem un popor mândru, dar ştim să luptăm pentru lucruri care sunt conexe cu suveranitatea noastră şi ştim să luptăm pentru interesele noastre şi de aceea apreciez că am discutat împreună despre anumite probleme şi că această discuţie a avut loc într-un mediu de respect.

Venirea strămoşilor slovaci care au venit în România, care au marcat semnificativ şi pozitiv relaţiile slovaco-române, noi apreciem ce importanţă acordaţi minorităţii slovace. Când vorbesc cu reprezentanţii acestora, sunt cetăţeni loiali al României care şi-au păstrat identitatea slovacă şi absolut tot ce ţine de apartenenţa la republica slovacă. Este o combinaţie perfectă care se aşteaptă de la cetăţenii unei ţări, dar care fac parte dintr-o minoritate. Trebuie să mulţumesc şi pentru contribuţia pe care aţi avut la eliberarea Slovaciei. Când menţionăm eliberarea Bratislavei, mereu menţionăm armata română care, pe navele de pe Dunăre, a ajutat eliberarea Slovaciei”, a afirmat Fico.

Premierul slovac a transmis că doreşte ca România să sprijine candidatura ţării sale pentru poziţia de membru în Consiliul de Securitate al ONU, în anii 2028-2029. „Vă mulţumesc pentru acordul pe care ni l-aţi dat”, a adăugat el.

Potrivit premierului slovac, cel mai important aspect al acestei întâlniri este că agenda pe care o au în Uniunea Europeană este atât de grea şi atât de solicitantă şi îi perturbă atât de mult încă nu mai au timp pentru relaţiile bilaterale şi din cauza asta pierd oportunităţi extrem de mari.

„Da, este adevărat că 5 miliarde de euro este cifra de afaceri pe care o avem. Dar de ce nu poate fi 7, de ce nu poate fi 8? Pentru că nu avem timp pentru noi. Pentru că o mare parte a agendei noastre se concentrează pe Bruxelles, pentru teme care ne blochează şi nu ne dă timp să ne dedicăm proiectelor bilaterale”, a subliniat Robert Fico.

Premierul slovac l-a invitat pe Ilie Bolojan la Bratislava.

