Rubio afirmă că SUA ar putea participa la noile negocieri dintre Rusia şi Ucraina. „Rămâne o problemă nerezolvată”

Statele Unite ar putea participa săptămâna aceasta la noile negocieri dintre Moscova şi Kiev, a declarat miercuri secretarul de stat american, Marco Rubio. Problema controlului asupra teritoriilor din estul Ucrainei (Donbas) rămâne principalul punct de dispută.

Delegaţiile ucraineană şi rusă s-au întâlnit săptămâna trecută la Abu Dhabi, acestea fiind primele negocieri directe cunoscute între Moscova şi Kiev privind planul SUA de a rezolva conflictul, declanşat de ofensiva lansată de Rusia împotriva Ucrainei în februarie 2022.

„Ele (delegaţiile) ar urma să aibă noi discuţii în această săptămână”, a declarat Marco Rubio în faţa Comisiei pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, adăugând că „Statele Unite ar putea fi prezente”, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

El a precizat însă că participarea americană va fi la un nivel mai scăzut decât săptămâna trecută, când Steve Witkoff, negociatorul lui Donald Trump, şi ginerele preşedintelui, Jared Kushner, s-au alăturat discuţiilor.

„Rămâne o problemă nerezolvată”

Rubio a sugerat că s-a ajuns deja la un acord privind garanţiile de securitate pentru Ucraina, o cerere cheie a Kievului înainte de orice concesii, după aproape patru ani de invazie rusă.

„Rămâne o problemă nerezolvată, pe care o cunoaşteţi cu toţii, şi anume revendicarea teritorială asupra Doneţk”, a spus Rubio, referindu-se la regiunea din estul Ucrainei revendicată de Moscova.

„Ştiu că se depun eforturi active pentru a se vedea dacă opiniile ambelor părţi cu privire la această problema pot fi puse de acord. Este încă un obstacol pe care nu l-am depăşit”, a spus el.

Rubio a recunoscut, de asemenea, că problema va fi „foarte dificilă”, în special pentru Ucraina.

