Live TV

Germania propune o Uniune Europeană „cu două viteze”. Ce țări au fost invitate la discuții pe această temă

Data actualizării: Data publicării:
steagurile germaniei si UE
Foto: Profimedia

Germania va insista pentru o Uniune Europeană cu „două viteze” spre a rupe inerţia decizională în blocul Celor 27 şi a le impulsiona economiile, chemând ca un grup central de state membre să avanseze în ce priveşte politici cheie pentru a face UE mai puternică şi mai independentă, transmite Reuters.

„Acum este timpul pentru o Europă cu două viteze”, a declarat ministrul german al finanţelor, Lars Klingbeil, cu prilejul unui eveniment găzduit de cotidianul Die Welt, marţi, la Berlin.

Miniştrii de finanţe german şi francez vor întărirea competitivităţii în interiorul UE prin introducerea unui nou format pentru principalele şase economii din bloc, după cum arată o scrisoare a ministrului Klingbeil consultată marţi de Reuters.

În scrisoare, Klingbeil i-a invitat pe omologii din Franţa, Polonia, Spania, Italia şi Ţările de Jos la o video-conferinţă miercuri pentru a stabili o agendă concretă şi ambiţioasă vizând întărirea suveranităţii, rezilienţei şi competitivităţii Uniunii Europene.

„Pentru a supravieţui într-o situaţie geopolitică tot mai impredictibilă, Europa trebuie să devină mai puternică şi mai rezilientă”, a pledat Klingbeil în scrisoarea trimisă luni omologilor săi, subliniind că a continua ca până acum nu poate fi o opţiune.

Invitaţia precizează că întâlnirea în videoconferinţă de miercuri este văzută ca o „lovitură de start”, urmând ca o întâlnire ulterioară, în persoană, să aibă loc în marja următorului Eurogrup.

Scrisoarea consultată de Reuters include un plan în patru puncte privind modul de promovare a uniunii pieţelor de capital, de consolidare a monedei euro, de mai bună coordonare a investiţiilor în apărare şi de asigurare a materiilor prime.

Potrivit lui Klingbeil, coaliţia de ţări trebuie să accelereze procesul de creare a Uniunii de Economii şi Investiţii pentru a oferi condiţii de finanţare mai bune pentru firmele europene, în special pentru start-up-urile şi scale-up-urile europene.

Al doilea punct se concentrează pe rolul internaţional al euro ca monedă de refugiu bazată pe predictibilitate şi pe domnia legii, a spus Klingbeil, pledând pentru reducerea birocraţiei şi întărirea suveranităţii în sfera plăţilor, notează Reuters, citată de Agerpres.

În ce priveşte cheltuielile de apărare, ministrul german a cerut o mai bună cooperare între statele membre şi înscrierea fermă a apărării ca o prioritate în următorul cadrul bugetar multianual al UE, „transformând apărarea într-un motor pentru creştere” economică.

De asemenea, ministrul german a afirmat că trebuie intensificate eforturile de întărire a lanţului de aprovizionare cu minerale critice, printr-un angajament strategic sporit cu parteneri internaţionali.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
accident lugojel E70
1
Șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic au murit într-un accident pe DN6, în Timiș...
Donald Trump dublu
2
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
3
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
Care este temperatura ideală în dormitor iarna. Foto Getty Images
4
Temperatura ideală în locuință iarna: Câte grade recomandă specialiștii ziua și noaptea...
Delcy Rodriguez
5
„Gata cu ordinele Washingtonului!” Președinta interimară a Venezuelei cere SUA să nu se...
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Digi Sport
"N-a avut nicio șansă". Un martor a spus ce făcea șoferul dubei făcute praf pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan si radu miruta la o intalnire de lucru
Premierul Bolojan s-a întâlnit la Berlin cu reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie a Germaniei
donald trump
Fost premier spaniol, despre Trump: „Nimic nu este mai rău decât un prost ajuns la putere”
Hartha - Bereits erste Kaufinteressenten: Rüstungsunternehmen Rheinmetall trennt sich von Pierburg - 370 Mitarbeiter betroffen
Rheinmetall intenționează să construiască o rețea germană de sateliți. „Starlink militar pentru Bundeswehr”
Pană de curent în Berlin.
Măsură neobişnuită în Germania: Guvernul oferă recompensă oricui va „duce la autorii” penei de curent din Berlin. Ce sumă e promisă
Romania and Europe flag
Sondaj. Este suveranitatea națională afectată de apartenența la Uniunea Europeană? Ce cred românii
Recomandările redacţiei
accident tm
Cum s-a putut produce accidentul de pe DN6, soldat cu 7 morți...
camion care transporta lemne
Ministrul Mediului anunţă schimbări în aplicaţia SUMAL, pentru a...
ICE Crackdown 2026: Minneapolis Operation Metro Surge
Un bărbat a fost rănit grav după ce a fost împuşcat de agenții ICE în...
alexandru rogobete
Ministrul Sănătății anunță un Centru de Management al Obezității la...
Ultimele știri
FSB va putea decide oprirea internetului în Rusia. Proiectul de lege votat de Duma de Stat
Iranul ameninţă cu „consecinţe distrugătoare” dacă UE desemnează Gardienii Revoluţiei drept organizaţie teroristă
Europol avertizează: traficanții se folosesc de metode noi pentru a aduce cocaină în Europa. Submarinul, mijloc de transport
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Detalii despre tensiunile dintre regina Elisabeta și prințul Philip. Momentul care i-a șocat pe cei din jur...
Cancan
Doliu în muzica românească! Artistul a murit subit, în urma unui infarct: 'Am crescut pe melodiile lui'
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut echipa ideală cu care FCSB va lua titlul! Surpriza vine de la Ngezana. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
Titi Aur știe cum s-ar fi întâmplat accidentul grav în care au murit suporterii lui PAOK. De ce exclude ca...
Adevărul
Tragedie în Brașov: pompier trimis în misiune la accidentul în care fiica sa de 14 ani a murit
Playtech
Titi Aur, posibilă explicaţie pentru accidentul de lângă Lugoj. Ce ar fi făcut şoferul microbuzului după...
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Michael Schumacher. Adevărul a ieșit la iveală după ani de tăcere
Digi Sport
"Sper să nu fie adevărat". Un primar a făcut anunțul, după accidentul de pe "drumul morții" din România
Pro FM
Cleopatra Stratan și Edward Sanda, planuri mărețe după aproape 5 ani de căsnicie: „Ne gândim să ne mărim...
Film Now
Tippi Hedren, apariție rară la 96 de ani. Legendara actriță și-a sărbătorit aniversarea alături de familie
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Newsweek
Ministrul muncii, apostrofat de pensionari. „Nu ați crescut pensiile 2 ani”. „Cei cu grupe merg în instanță”
Digi FM
Georgina Rodriguez, apariție de senzație la premiera documentarului Melaniei Trump. A venit cu avionul privat...
Digi World
Uleiuri din semințe sau unt? Ce este, de fapt, mai sănătos, potrivit specialiștilor
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Loredana Groza și Iulia Vântur s-au reîntâlnit în India. Revederea vine după o perioadă dificilă pentru...