Salariul pe care noul vicepremier al Guvernului Bolojan, Oana Gheorghiu, l-a avut la Asociația Dăruiește Viață a devenit o nouă temă de scandal în coaliția de guvernare. PSD a acuzat-o la Digi24 - prin vocea senatorului Daniel Zamfir - pe Oana Gheorghiu că a făcut „caritate pe bani” în proiectul construirii spitalului din donații, pentru că a avut un salariu de peste 20.000 de lei pe lună. Reprezentanții USR susțin că este normal ca angajații ONG-urilor să fie plătiți, în vreme ce Daniel Fenechiu, senator PNL, a spus că astfel de certuri în coaliția de guvernare au dus AUR „la scorul la care a ajuns”. La rândul ei, Oana Gheorghiu a trimis o precizare către Digi24, în care a arătat că a fost plătită cu 20.000 de lei pe lună, „ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane”.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat vineri, la Digi24, că Oana Gheorghiu nu este singura care a construit spitale, spunând că și primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a făcut acest lucru.

El a atacat-o apoi pe Oana Gheorghiu, pe care o acuză că, din donațiile pentru spitalul construit, ea și colega ei de la Asociația Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, „cheltuiesc pentru domniile sale 10.000 de euro pe lună. Nu știu dacă este mult sau puțin. Credeți că trebuia să știe lumea?”.

El a făcut trimitere la declarația de avere a Oanei Gheorghiu, „în care avea un venit de 5.000 de euro pe lună”.

Oana Gheorghiu și-a depus în acest an declarația de avere când a fost numită membră a Colegiului Director al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate.

Din documentul respectiv reiese că actualul vicepremier a realizat un venit de 264.863 de lei anul trecut, printr-un contract de muncă cu Asociația Dăruiește Viață (care a construit un spital din donații).

Sursă: anmcs.gov.ro

Acest venit anual, împărțit la 12 luni, înseamnă un salariu lunar de 22.000 de lei net.

„Doar ca să știe toată lumea că această caritate e pe bani. Nu e caritate din suflet, e pe bani”, a mai spus Daniel Zamfir.

Precizări de la Oana Gheorghiu

În replică, deputata USR Diana Stoica a declarat că ONG-urile au dreptul să aibă angajați plătiți și i-a reproșat lui Daniel Zamfir că a atacat „jumătate de milion de români care au donat pentru acest spital”.

„Nu aveți căderea să atacați două persoane care, din inițiativă proprie, au făcut acest lucru”, a mai spus Diana Stoica.

În timpul discuției din studio, Oana Gheorghiu a trimis un mesaj în care a precizat că „am avut salariu ca orice om care gestionează proiecte de zeci de milioane, am avut 20.000 de lei pe lună”.

„Iertați-mă, nu mai spunem că a fost o acțiune caritabilă gratis”, a intervenit Daniel Zamfir.

La rândul spu, deputatul PNL Daniel Fenechiu a declarat că „aceste tip de discuții nu face decât să crească AUR în sondaje. Eu cred că aceste discuții trebuie să se catalizeze pe ideea să construim ce trebuie construit și să încercăm cât mai mult posibil să nu ne atacăm între noi. AUR a ajuns la scorul la care a ajuns pentru că în mandatul precedent, această dihonie care a apărut a convins foarte mulți români că e nevoie de o altă alternativă, nu de două partide care ziua guvernează împreună și noaptea se ceartă între ele. În momentul de față situația este similară”.

Citește și: Oana Gheorghiu a depus jurământul la Cotroceni ca vicepremier. De ce a acceptat numirea în Guvern. Mesajul lui Ilie Bolojan

Editor : Bogdan Păcurar