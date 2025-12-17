Scandal în comuna din Dolj în care s-au organizat alegeri de trei ori în doi ani. Noul primar ales pe 7 decembrie a fost contestat de foștii colegi de partid, iar comuna riscă să rămână din nou fără edil. Oamenii sunt revoltați și spun că nu se vor mai duce și a patra oară la vot.

Comuna Șopot din Dolj a rămas fără primar în urmă cu doi ani, când edilul a demisionat pentru a prelua o funcție la o altă instituție din județ. La următorul scrutin, organizat anul acesta în luna mai, a câștigat candidatul PNL Costinel Busduceanu, dar a fost invalidat pe motiv de incompatibilitate, pentru că el era și secretarul primăriei - funcție din care a demisionat ca să poată candida din nou la alegerile din 7 decembrie, din partea PSD. A câștigat, dar foștii colegi liberali l-au contestat în instanță.

Florin Gătejescu, prim-vicepreședinte PNL Dolj: „Ca urmare a incompatibilității atestate de Tribunalul Dolj, are interdicție de a ocupa o funcție publică pe o durată de trei ani”.

PNL-iștii au pierdut primul proces de la Judecătoria Dolj, dar au făcut apel la tribunal.

Costinel Busduceanu, primarul comunei Șopot: „Ei au depus și la judecătorie, mă așteptam. Urmează la tribunal. Ei nu pot accepta că au pierdut alegerile. Se leagă de starea dinainte de la alegerile trecute, dar eu nu mai sunt secretar general, nu am mai avut nicio stare de incompatibilitate așa cum spun ei, stabilită de vreo instanță de judecată, nici de ANI, așa că dânșii dacă vor să scrie, să scrie”.

Florin Gătejescu, prim-vicepreședinte PNL Dolj: „Este inacceptabil ca o persoană care a comis o faptă delictuală anterior candidaturii să fie recompensată cu validarea candidaturii pentru ocuparea unei funcții de demnitate publică”.

Localnicii sunt revoltați și spun că nu se vor duce la vot dacă se vor organiza din nou alegeri, pentru a patra oară în doi ani.

-„E contestat pe nedrept”.

R:Ce faceți dacă o să fie din nou alegeri?

-„Să o desființeze. Păi ne-am făcut de râsul lumii. O dată, de două ori, de tre ori, de 7 ori...ce să mai. A câștigat, e băiatul bun, e pregătit, are studii superioare”.

R:Mai mergeți la alegeri daca o să mai fie cazul?

- „Nu, nu mă mai duc deloc”.

- „Nu mai particip. Am participat o dată, de două ori. Acum avem primar. Nu ne mai trebuie altul. Și dacă vin, tot pe ăsta îl votez”.

Tribunalul Dolj urmează să stabilească o dată pentru judecarea apelului liberalilor.

