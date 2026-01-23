Un bărbat din Dolj a ajuns după gratii pentru că a omorât în bătaie un câine care intrat în curtea lui

Un bărbat din judeţul Dolj a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a omorât un câine. Poliţiştii au stabilit că bărbatul a bătut animalul fără stăpân care intrase în curtea sa, până când acesta a murit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, vineri, că poliţiştii au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Desa, cu privire la faptul că un bărbat a omorât un câine.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii secţiei precum şi politiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Dolj, care, în urma activităţilor desfăşurate au stabilit că în cursul zilei de 22 ianuarie, un bărbat de 36 de ani ar fi surprins un exemplar canin din rasa comună, fără stăpân, în curtea sa şi l-ar fi lovit cu un obiect contondent. Această acţiune a condus la decesul exemplarului canin”, au afirmat poliţiştii citați de News.ro.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept.

Editor : M.B.