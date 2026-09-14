Comisia Europeană aprobă 52 de milioane euro pentru crescătorii de bovine afectați de scumpirea combustibililor

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare de stat în valoare de 52 de milioane de euro, echivalentul a 277 de milioane de lei, notificată de România pentru sprijinirea crescătorilor de bovine afectați de creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte.

Schema urmărește să atenueze impactul majorării costurilor asupra întreprinderilor care activează în sectorul creșterii bovinelor, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Sprijinul va fi acordat sub forma unor granturi directe, de până la 50.000 de euro pentru fiecare întreprindere.

„Comisia Europeană a aprobat o schemă în valoare de 52 de milioane de euro notificată de România pentru sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul creșterii bovinelor”, a transmis Comisia Europeană.

Potrivit instituției, măsura va fi aplicabilă până la 31 decembrie 2026 și are ca obiectiv reducerea efectelor creșterii prețurilor combustibililor utilizați în agricultură și ale îngrășămintelor.

Comisia a evaluat schema în baza normelor UE privind ajutoarele de stat, inclusiv a articolului 107 alineatul (3) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta permite statelor membre să sprijine dezvoltarea anumitor activități economice, cu respectarea unor condiții.

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„Comisia a concluzionat că schema respectă condițiile prevăzute în METSAF”, precizează instituția europeană.

În evaluarea sa, Comisia a stabilit că ajutoarele sunt necesare, adecvate și proporționale pentru sprijinirea temporară a dezvoltării activităților economice din sectorul producției agricole primare. De asemenea, Bruxelles-ul consideră că măsura nu afectează în mod nefavorabil condițiile schimburilor comerciale într-o măsură contrară interesului comun.

Cadrul temporar adoptat după izbucnirea crizei din Orientul Mijlociu

Schema României a fost aprobată în baza Cadrului temporar privind ajutoarele de stat în contextul crizei din Orientul Mijlociu (METSAF), adoptat de Comisia Europeană la 29 aprilie 2026.

Cadrul permite statelor membre să ofere sprijin sectoarelor economice cele mai expuse efectelor crizei, printre care agricultura, pescuitul, transporturile și industriile mari consumatoare de energie.

„METSAF este un cadru specific și temporar menit să abordeze efectele crizei asupra unora dintre cele mai expuse sectoare ale economiei”, explică reprezentanții Comisiei.

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Potrivit Bruxelles-ului, măsurile pot include ajutoare calculate pe baza consumului real, destinate să acopere o parte din creșterile de prețuri la combustibil sau îngrășăminte, precum și forme simplificate de sprijin cu valoare redusă.

Cadrul temporar se va aplica până la 31 decembrie 2026, iar Comisia Europeană precizează că va monitoriza în continuare evoluția crizei din Orientul Mijlociu și situația economică generală.

„Deși tranziția către o economie curată rămâne soluția pe termen lung pentru a proteja întreprinderile din UE de efectele șocurilor energetice globale, METSAF permite statelor membre să acționeze imediat”, a mai transmis Comisia Europeană.

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Editor : Ana Petrescu