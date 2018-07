Ședință a conducerii Parlamentului, mâine seară. Vlad Alexandrescu: Ne cheamă să decidem ceva, dar nu ştim ce plănuiesc

Conducerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor se reunesc mâine seară la ora 18:00. Înainte de a pleca în vacanţă, aleşii mai au nişte lucruri de rezolvat la Parlament. În aceeaşi zi, guvernul are ultima şansă din vara aceasta să dea ordonanţe de urgenţă, motiv pentru care a convocat o şedinţă.

Biroul permanent al Senatului a fost convocat joi, de la ora 18.00, în ultima de zi a sesiunii extraordinare a Parlamentului. Același lucru s-a întâmplat și la Camera Deputaților.

Aceasta, în condițiile în care în ședința de Guvern de marți au fost adoptate ordonanțe de urgență, care trebuie să intre în procedura parlamentară, iar mâine are loc o nouă ședință a Executivului.

Reuniunea Guvernului are loc pe fondul informaţiilor privind posibilitatea adoptării unei Ordonanţe de urgenţă pentru amnistierea şi graţierea unor fapte de corupţie.

Senatorul USR Vlad Alexandrescu spune că senatorii au fost convocaţi în şedinţă prin SMS, fără niciun fel de explicaţie şi fără niciun fel de ordine de zi.

„Ne cheamă să decidem ceva mâine, dar nu ştim ce trebuie să decidem, nu ştim ce plănuiesc. Cel mai probabil, vor să prelungească sesiunea extraordinară a Senatului până pe 10 august, cum spun unele surse, dar nu putem fi siguri, căci democraţia se face în secret în Parlamentul României, din câte se vede”, a scris Alexandrescu pe contul său de Facebook.

El spune că a cerut detalii, dar Secretariatul General al Senatului a spus că nu ştie de ce a fost convocată şedinţa.

„Am sunat la Direcţia Secretariatului General, am dat de şeful direcţiei şi l-am întrebat pentru ce ne convoacă mâine, ce trebuie să discutăm, care este temeiul întâlnirii. Răspunsul clasic: nici eu nu ştiu, am primit un telefon, eu sunt un simplu funcţionar etc. Oamenii ăştia acţionează în cel mai sovietic stil posibil, numai Stalin mai convoca adunări la 2 noaptea cu o oră înainte printr-un simplu telefon. Nimic scris, regulamentul este complet ignorat”, a mai scris senatorul USR.

