Live TV

Măsuri pentru reducerea riscului de neplată a accizelor şi TVA datorate bugetului de stat, pe agenda ședinței de guvern

Data publicării:
ilie bolojan guvern
Premierul Ilie Bolojan la o ședință a Executivului. Foto: gov.ro

Guvernul se reuneşte, astăzi, în şedinţă pentru a discuta mai multe acte normative care vizează, printre altele, modificări în domeniul fiscal-bugetar, stabilirea plafonului maxim al cheltuielilor privind locuinţa de serviciu, precum şi al cheltuielilor de cazare şi deplasare ale prefecţilor şi subprefecţilor pentru acest an, dar şi măsuri de promovare a producerii de biometan.

Proiectul de ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează unele acte normative în materie fiscal-bugetară prevede măsuri pentru reducerea riscului privind neplata accizelor şi TVA datorate bugetului de stat de către operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comercializării produselor accizabile, cu preponderenţă produse energetice.

Actul normativ menţionează, printre altele, că vor fi stabilite, prin ordin comun al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române, condiţiile pentru obţinerea atestatului de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice, tutun prelucrat şi produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat, păcură şi biocombustibili.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă modifică şi completează unele acte normative în domeniul energiei, în vederea promovării producerii de biometan, stabilind măsuri legislative care să faciliteze producerea, injectarea, transportul şi comercializarea acestuia. Sunt prevăzute obligaţiile şi drepturile producătorilor de biometan, precum şi responsabilităţile tehnice şi financiare aferente injectării biometanului în sistemele de transport şi distribuţie a gazelor naturale, comercializării acestuia, accesului şi racordării la reţelele de gaze naturale, precum şi relaţia operaţională cu operatorii de sistem, în concordanţă cu particularităţile acestei activităţi.

Guvernul va discuta şi un proiect de hotărâre care prevede suplimentarea sumei alocate pentru despăgubirea proprietarilor imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit.

Executivul intenţionează, de asemenea, să modifice hotărârea privind încadrarea în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.

Conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi, în anul 2026, pentru fiecare funcţie de prefect, respectiv de subprefect, plafonul maxim al cheltuielilor pentru locuinţa de serviciu, cazare şi deplasarea dus-întors între municipiul în care îşi are sediul instituţia prefectului şi localitatea de domiciliu va fi de 18.000 lei anual, respectiv 1.500 lei lunar. În situaţia în care chiria stabilită prin contract depăşeşte plafonul maxim, suma decontată nu va putea depăşi valoarea acestuia.

Pe agenda Guvernului se mai află eliberări şi/sau numiri de prefecţi şi subprefecţi, precum şi declararea unui teren ca bun de interes public naţional, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea sa în administrarea Teatrul Naţional Marin Sorescu” din Craiova.

Executivul va discuta şi un memorandum privind Programul legislativ al Guvernului pentru anul 2026. 

Citește și:

Bolojan, despre participarea la o întrunire PNL după ordonanța tăierilor: „Asta doar nişte oameni rău intenţionaţi pot să aprecieze”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
Grindeanu avertizează: Bugetul nu va fi votat fără propunerile PSD. În coaliție, viziunea nu poate fi doar de pe zona de dreapta
sorin grindeanu
Grindeanu: România nu poate fi guvernată doar prin aroganţă. „Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Bolojan, reacție de la Bruxelles după atacul lui Grindeanu: „Nu am avut telefonul la mine”
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un edil PSD a spus că este „rețeta” pentru a fenta tăierile de posturi
sorin grindeanu
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea căsătoriilor gay, dacă ajunge premier. „Nu știu de ce nu e în vigoare”
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din...
mesaj-ro-alert-dsu
Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă...
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul...
Ultimele știri
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...