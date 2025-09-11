Live TV

Şedinţă de guvern: suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, pe agendă

Guvernul va aproba în şedinţa de joi, prin hotărâre, suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Executivului, în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi.

Prin prezentul act normativ se propune alocarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare în sumă de 20.000.000 de lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, prin suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare în vederea asigurării tratamentelor în străinătate pentru anumite categorii de bolnavi, tratamente care nu pot fi efectuate în România, pentru pacienţii cu afecţiuni grave şi foarte grave.

De asemenea, această suplimentare vine în sprijinul bolnavilor care efectuează tratamentele în mai multe etape, în funcţie de data programării şi cărora trebuie să li se asigure continuitate în realizarea acestora, conform planului terapeutic stabilit de medicii unităţilor sanitare din străinătate”, potrivit notei de fundamentare a proiectului, notează Agerpres.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor cuantificabile prin raportare la criteriile specifice de performanţă pentru evaluarea activităţii desfăşurate de personalul din instituţiile şi structurile care gestionează fonduri europene nerambursabile din domeniul de competenţă al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza cărora se acordă stimulentele stabilite prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Planul strategic PAC 2023-2027 şi Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027.

Executivul va aproba, prin hotărâre, Nota de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Creşterea capacităţii operaţionale a FRONTEX - Aeronavă cu aripi fixe - Avion Frontex”.

Se are în vedere „achiziţionarea unui mijloc de supraveghere aeriană (avion cu aripi fixe) de ultimă generaţie, în vederea eficientizării supravegherii frontierei externe şi a gestionării eficiente a activităţilor personalului poliţiei de frontieră privind prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, precum şi a actelor de contrabandă”.

Contribuţia financiară UE reprezintă 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, iar contribuţia României reprezintă 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile. (...) Valoarea rezultată a proiectului de investiţii (inclusiv TVA) este 163.764.000 de lei, compusă din 150.380.000 de lei cheltuieli eligibile şi 13.384.000 de lei cheltuieli neeligibile.

În conformitate cu prevederile articolului 11 alineat (2) din Anexa 1 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 107/2023 pentru aprobarea regulilor de eligibilitate şi de utilizare aferente fondurilor europene dedicate Afacerilor interne pentru perioada 2021-2027, referitoare la eligibilitatea limitată a TVA, cheltuielile neeligibile sunt reprezentate de valoarea TVA neeligibilă.

Valoarea finanţării eligibile nerambursabile este în valoare de 135.342.000 de lei, iar cofinanţarea publică este în valoare de 15.038.000 de lei”, se explică în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul va aproba şi un proiect de hotărâre privind darea în administrarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru constituirea ca stoc de urgenţă medicală, a unor bunuri mobile ce fac obiectul unei donaţii făcute statului român de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Pe agenda şedinţei figurează şi un proiect de hotărâre privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi.

Va fi aprobată, prin memorandum, negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Ungariei privind stabilirea conexiunii drumului Beba Veche (RO) şi Kübekháza (HU).

Printr-un alt memorandum, va fi aprobată semnarea de către România a Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia profesiei de avocat, adoptată de Comitetul de Miniştri la 12 martie 2025 şi deschisă spre semnare la Luxemburg, la 13 mai 2025.

Un alt memorandum vizează organizarea, la Bucureşti, în data de 21 octombrie 2025, a celei de a doua reuniuni bianuale 2025 a Comitetului pentru investiţii al Fondului pentru modernizare (FM).

