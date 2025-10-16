Live TV

Video Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește, vin Banca Mondială sau FMI și îl sterg din pix”

deficit crescut
Adrian Străinu-Cercel, președinte al comisiei pentru Sănătate din Senat, a afirmat joi că nu îl interesează gaura mare de la buget, fiind nevoie de investiții şi de dezvoltarea ţării. „Deficitul bugetar e o bulibășeală. Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai”, a spus senatorul PSD. Mai mult, acesta a invocat perioada comunistă, când „România și-a plătit toate datoriile externe”.

 

„Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibășeală totală, da? Nu are nicio chestie. România a fost singura țară din lagărul socialist care și-a plătit toate datoriile externe la zero. Și era și pe plus în '89. Așa că lăsați-mă cu deficitul bugetar! Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut? Nu mai ai. Ce să vezi? Știți cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani și dimineața erau pe zero. De ce? Din pix. Așa că mai ușor cu pianul pe scări, că se dezacordează”, a declarat Adrian Străinu-Cercel, la Profit Health.forum.

Reprezentanţii firmelor din domeniul sănătăţii i-au replicat că în discuţiile cu Ministerul Sănătăţii şi cu Ministerul Finanţelor deficitul reprezintă problema principală.

„Nu mă interesează deficitul. Trebuie să facem investiţii şi să dezvoltăm România. Şi nu aş fi vrut să intru în politică, dar PSD-ul a venit cu un program de guvernare, cu industrializarea, re-industrializarea României. S-au bătut să-l dea jos pe Ciolacu şi s-a dus dracului şi programul. Deci ăştia suntem noi românii. Vrem să facem ceva? Haideţi să vedem în ograda noastră ce putem şi cât putem să ducem mai departe”, a mai spus Streinu-Cercel.

Potrivit acestuia, un guvern bun este cel în care miniştrii nu intră în preocupările publicului. „Ştiţi cum mi-aş dori un guvern să fie? Să nu ştiu de el. Să nu ştiu cine-i ministru. Nici colo, nici colo, nici colo. Am avut perioade în care habar n-aveam cine erau miniştri, că se schimbau ca se schimbau. Dar eu, ca cetăţean, să nu mă simt oprimat”, a spus preşedintele Comisiei pentru sănătate din Senat.

Streinu-Cercel a adăugat că în prezent nu se guvernează, ci doar se fac tăieri.

În momentul de faţă, eu, ca cetăţean, mă simt oprimat. Că nu ştiu ce mă aşteaptă, că mai vin ăia cu televizorul, mai dau un mesaj. Niciun mesaj nu-i de bine, toate sunt răstălmăcite. Aşa mi-aş dori să fie. Să fie acolo guvernul - niciun fel de problemă -, să guverneze, pentru că acum nu se guvernează. Acum se fac tăieri. Ca să ne lămurim şi cu chestia asta şi sper că am răspuns la întrebare. (...) Când ai aur în pământ, când ai sare în pământ, când ai gaze în pământ, ai de toate şi tu nu faci nimic, de ce ne plângem? De ce ne plângem? Le avem pe toate astea şi nu le exploatăm”, a mai declarat senatorul PSD.

În urmă cu o lună, fostul ministru al Finanțelor Marcel Boloș dezvăluia că fostul premier Marcel Ciolacu i-a spus că „îl doare în organul genital de deficitul bugetar”. 

În replică, Ciolacu spunea atunci că nu obișnuiește să vorbească urât: „Eu nici cu colegii foarte apropiaţi, nici cu prietenii eu nu vorbesc urât. Am multe defecte, acest defect nu-l am”, a declarat el. 

Deficitul României a crescut începând cu anul 2016, dar din 2019 a trecut de 4%, în condiţiile în care ţinta este de 3%. În 2024 deficitul a ajuns la 9, 3%.

